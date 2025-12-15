日本「倒退50年」沒貓熊看了，日網友：沒差！中國客不來讓日國旅更旺。圖／翻自日本雅虎X

日本東京上野動物園傳出園內兩隻熊貓「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將於明年1月下旬歸還給中國。曉曉跟蕾蕾也是日本國內唯二兩隻貓熊，如果全部都送回去，等於日本「退回50年前」沒有貓熊看的時代，不過日本網友倒是正面看待，認為沒有貓熊看「真的沒差」。

6成日本網友贊成貓熊還給中國

據日本《朝日新聞》報導，曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生，牠們是貓熊莉莉和欣欣的孩子，莉莉和欣欣於去年9月返回中國，牠們的姊姊香香則於2023年2月返回中國。日本與中國目前的「貓熊條約」規定，只要是「中國籍貓熊」，無論是從中國移居到日本、還是在日本出生的貓熊，都屬於「中國貓熊」，而日本只能用「租借」的方式處理。原本曉曉跟蕾蕾的租借期限到明年2月，不過最後東京都與中國方面協議後，決定提前1個月把這兩隻貓熊送回中國祖國。

報導指出，日本在1972年正式承認中華人民共和國，兩國也開啟「貓熊外交」時代，截至今天，日本總共向中國「租借」30頭貓熊，包括從中國移居的和在日本出生的貓熊。報導也指出，有鑑於現在日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發日中緊張關係，目前日方想再進一步洽談租借貓熊，恐有難度。

一旦曉曉和蕾蕾都回到中國，那日本等於要退回50年前、日本國內完全沒有貓熊可看的狀態。不過據日本雅虎網路民調顯示，有超過60%網友認為，日本國內看不到貓熊「根本沒差」。日本網友指出，現在中國對日本侵門踏戶的軍事事件越來越多，看不看貓熊並非最重要問題。還有日本網友說，日本幫忙養貓熊，每一頭還要付給中國額外的「保育捐」10億日幣（約新台幣2億元），相當花錢也不划算，如果貓熊還給中國，還能幫日本省錢。

中國客不來 日本國旅反而旺

另一方面，由於中國現在不鼓勵民眾前往日本旅遊，並砍掉多架航班，導致現在日本國內看不到大量的中國觀光客。不過就有日本商家指出，中國客不來，但日本國旅反而變得興旺，日本本地遊客增加了，因此中國觀光客的空缺，已經逐漸被日本國旅遞補。也有商家說，以前遊客太多，都沒能好好和顧客交流，現在終於有時間，能和顧客們搏感情。



