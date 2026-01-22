日本「全球最大核電廠」出事！重啟不到6小時警報狂響

國際中心／倪譽瑋報導

位在日本新潟縣柏崎市和刈羽村之間「柏崎刈羽核電廠」，自福島核災後一路停止運作至今，負責營運的東京電力在2026年1月21日重啟部分機組，先抽出抑制反應爐的控制棒（Control rod），初期操作順利，但在約5個半小時後，機組監控系統警報大響，人員趕緊中斷作業，目前已停機調查故障原因。

綜合《NHK》等日媒報導，從311大地震引爆福島核災後，柏崎刈羽核能發電廠自2012年起長期停機。時隔13年，日方計畫讓柏崎刈羽核電廠重新運作，負責營運的東京電力公司，1月20日要讓核電廠6號機組恢復運轉，但在17日進行控制棒裝置測試時，卻發現警報系統無法正常運作。

警報系統恢復後，21日晚間7點左右，東京電力公司展開抑制爐心核分裂反應的「控制棒」抽出，柏崎刈羽6號機組總共有205根控制棒，一次操作拔出26根，在拔出52根控制棒後，進行下一批26根拔出作業時，監控系統突發出警報，作業隨即停止。

東京電力公司的回應？

《NHK》指出，晚間7點開始取出控制棒，到警報響起大約5個半小時。東京電力研判可能是電氣系統故障，但在更換相關控制面板、系統零組件後，狀況仍未改善，公司正在調查詳細故障原因，目前暫時停止反應爐重啟工作。

此外，東京電力已通報原子能管制委員會及新潟縣政府「我們將繼續把安全放在首位」，也強調反應爐本身狀況正常，雖然6號機組一時處於臨界狀態，但整體來說，不存在安全問題或外部影響。公司也計畫舉行記者會進行詳細說明。

