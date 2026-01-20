日本「動漫女神」中國上海演出突喊卡！官方聲明：又是「不可抗力因素」

娛樂中心／綜合報導

日本「動漫女神」中川翔子原定於今年3月前往中國上海出席活動，怎料主辦單位近日突然宣布行程取消，對外僅以「不可抗力因素」作為說明，引發外界揣測與討論。相關消息曝光後，也讓不少粉絲感到錯愕與惋惜。

據悉，中川翔子原本預計3月18日出席在上海舉辦的「LUXE ASIA 2026」活動，並公開演出安排，卻在活動前夕由經紀團隊透過官方帳號證實取消行程，並未進一步說明實際原因。由於近來多名日本藝人赴中活動接連喊卡，再度出現「不可抗力」說法，也讓外界將焦點放在中日政治僵化的氛圍上。

中川翔子中國上海演出之行突喊卡令人錯愕。（圖／翻攝自shoko55mmts IG）

去年11月，日本政壇因首相高市早苗一句「台灣有事」言論引發高度關注，中日關係一度轉趨緊張，此後不少文化、娛樂交流出現調整。雖未有官方證實中川翔子活動取消與政治因素直接相關，然而時機點巧合，仍讓事件增添不少敏感色彩。

行程喊停後，中川翔子本人於今（20）日清晨在社群平台發文，直言「快要受不了 X」，語氣耐人尋味，讓粉絲擔心是否因此事而心情受影響。貼文曝光後，不少支持者湧入留言替她加油打氣，希望她能好好調整心情。

事實上，中川翔子於去年9月順利誕下雙胞胎男嬰，產後不久便開始規劃復出行程，並於3月1日在日本水戶市民會館舉辦產後首場個人演唱會，作為回歸樂壇的重要起點。原本上海活動也被視為她重返亞洲舞台的重要一站，如今卻無預警取消，令人關注後續發展。

