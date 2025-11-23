日本「台灣有事」說 中國提高回應層級

（中央社台北23日電）針對日本政府迄今未收回首相高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，由外長王毅連日出言攻擊，今天又聲稱如果日方「一意孤行」，「一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。

日本首相高市早苗21日在官邸受訪時，針對「台灣有事」說引發中國強烈反彈表示，10月底她與中國國家主席習近平「確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，而日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

高市早苗提到，至於什麼樣的事態屬於（存亡危機事態），日本政府會結合實際發生的事態以及個別具體情況，綜合所有資訊做出判斷，日本政府的立場是一貫的。

新華社今天報導，王毅在結束對吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克訪問後接受中國媒體訪問時宣稱，日本「現職領導人」公開發出試圖「武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。中方必須予以堅決回擊，這既是「維護中國的主權與領土完整」，也是「捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知」。

王毅又聲稱，中國人民「在事關國家主權和領土完整的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓」。中方敦促日方「早日反思改錯，不要執迷不悟」。如果日方「一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」。

中國目前正動員邦交國在「台灣有事」議題上表態。王毅22日與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）會晤時宣稱，「中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

相較於中方的動員，美國則公開表達了對日本的支持。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日透過社群媒體X表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，範圍包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。美日同盟仍是印太區域和平與安全的基石。美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）更數度表態支持日本。他20日也在社群媒體X表示，「對北京來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣。不過，就像中國上次缺乏正當性地禁止日本水產品期間，美國力挺日本一樣，這次我們也會再次支持我們的盟友」。（編輯：邱國強/廖文綺）1141123