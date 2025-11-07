日本「境外移地教學」 玄奘餐旅學子國際職場展現專業實力

玄奘大學師生於大阪W酒店門前。





玄奘大學餐旅管理學系持續推動課程國際化與產業接軌，10月31日至11月3日帶領學生前往日本大阪，展開為期四天的「境外移地教學」。此行不僅與日本知名五星級飯店大阪W酒店進行企業參訪與專業交流，更見證了餐旅系學生於該酒店海外實習的傑出表現，展現玄奘餐旅學子在國際職場的專業實力。

大阪W酒店為萬豪國際集團（Marriott International）旗下 W 品牌在日本的重要據點，以時尚設計、創新服務及高品質體驗著稱。玄奘大學餐旅管理學系於今年八月正式與該酒店簽署實習合作協議，開啟學生赴日實習的新通道，成為該系推動國際實習的重要里程碑。目前已有學生前往大阪W酒店進行長達十個月的海外實習，實地參與飯店廚房內場的專業訓練。

京都和服體驗課程。

玄奘大學餐旅管理學系長期秉持「實作導向、國際視野」的教學理念，積極拓展與海外產業的合作機會。此次移地教學活動中，師生由陳貞綉老師帶領，深入大阪W酒店各部門了解營運流程與接待服務標準，親身感受五星級飯店的專業氛圍與國際職場文化。

