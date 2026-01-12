日本「天才黑猩猩」高齡49歲辭世 生前能認字還會開鎖

京都大學人類行為進化研究中心日前宣布「天才黑猩猩」小愛於1月9日下午因多重器官衰竭去世，享年49歲。（圖／翻攝自京都大學人類行為進化研究中心官網）

日本京都大學人類行為進化研究中心最近公告，有「天才黑猩猩」稱號的雌性黑猩猩「小愛」（Ai），於當地時間1月9日下午4時4分因高齡，導致多重器官衰竭辭世，享年49歲。小愛生前以能夠認字和會開鎖聞名，牠的離開也令不少民眾感到難過。

綜合日媒報導，京都大學校方於官方網站發布正式訃聞，稱「天才黑猩猩」小愛在9日下午辭世，小愛因年紀大已經多重器官衰竭，最終在人類行為進化研究中心工作人員陪伴下安詳離開。

據悉，小愛在1976年出生於西非，隔年就被帶到中心進行研究，牠更成為研究語言進化、知覺及記憶等領域的關鍵角色。小愛天生有強烈好奇心，總是積極主動配合各項實驗，研究團隊在1978年起將該研究計畫命名「小愛計畫」；而長年累積的研究成果，成功建立實驗性理解「黑猩猩心智」架構，更為人類探索心智進化起源奠定重要基石。

其中一個研究結果顯示，小愛展現極高認字與認知能力，像是牠能根據一張綠色圖片，從多個漢字中指認「綠」這個字。另外，小愛曾與另一隻黑猩猩逃出籠舍，研究團隊事後發現，小愛疑似用擺在籠舍附近的鑰匙，自行打開籠舍掛鎖，嚇壞眾人。

小愛的學術貢獻不僅止於個人表現，牠在2000年產下兒子「步夢」（Ayumu）成為母親後，更協助研究人員展開關於親代間知識傳遞的研究，對靈長類社會學習的理解有著深遠影響。

研究中心感念表示，小愛是主要的研究夥伴，她向人類展示了黑猩猩心智的多元側面，讓科學界對生命進化有了全新的思考。不只小愛的辭世引發民眾討論，值得注意的是，京都大學在官網發布的訃聞中，罕見對動物使用了帶有崇高敬意的詞彙「逝去」與「享年」。

訃聞的用詞感動了無數網友，紛紛在社群上留言讚嘆，「這展現了研究者對小愛的敬意」、「感受到校方將牠視為『人』而非單純的動物」、「這份溫暖的尊重令人落淚」。

