日本「失眠神物」台灣也能買！好市多悄上架限購一顆 網評兩極：肩頸救星vs超濃塑化劑

日本爆紅的「無羊枕頭」近期悄悄在台灣好市多（Costco）上架，主打「不用數羊也能入睡」，且傳出價格比日本當地更便宜，還採「一卡限購一顆」，消息曝光後引發搶購與討論熱潮。

「無羊枕頭」這款枕頭去年底在日本上市後話題不斷。部落客老虎狗在臉書分享，朋友從東京帶回試睡後，睡眠品質大幅提升，連脖子、肩膀都舒服許多，讓她一早直奔門市購買，並提到現場「一卡還只限購一顆」，直呼「不買真的對不起自己」。

貼文引發網友熱議，不少人回報各門市庫存與使用心得，例如「內湖店有，沒人搶」、「沒秒睡，但是解決肩頸酸痛了」、「認真說非常柔軟又透氣」。

不過，也有消費者認為效果被過度神化，分享反向體驗，包括「同事買了一顆，但是睡眠品質反而更糟糕，睡的腰酸背痛」、「睡一個月覺得沒有神話感！肩頸ㄧ樣痠痛睡的不好」、「枕頭太軟了」、「 躺下去的那天，整晚都在聞超濃的塑化劑」、「員工路過，枕頭真的不用神話，睡眠習慣才是關鍵」。

