日本一家三口陳屍家中 脖子勒痕揭「謀殺」悲劇

日本宮崎縣21日發生一起悲劇，一家三口被發現陳屍在家中，3人脖子都有勒痕，現場還留有疑似遺書，警方調查後發現，死者一家87歲的父親患病，51歲的兒子有障礙，2人平時都由81歲的母親照顧，目前以含有被迫輕生可能之殺人事件方向偵辦。

綜合《FNN》、《朝日新聞》報導，21日上午9時40分許，一名居家看護職員前往宮崎縣延岡市古城町某住宅時，發現該住處的一家三口，全都沒有意識地倒在家中，報案送醫後不久，3人被確認死亡。死者分別是87歲的男主人宮田憲二、81歲的女主人信子，以及夫妻倆的51歲兒子一郎。

警方指出，憲二及一郎在同一個房間，分別在床上及地上的被子中被發現，信子則是倒在一樓通往二樓的樓梯上，3人脖子上都有勒痕，現場找到疑似遺書，且並沒有3人以外的侵入痕跡，研判此案沒有外人介入。

附近居民表示，一家三口中，憲二患病、一郎也有障礙，平時都由信子照顧。目前警方朝向含有被迫輕生可能之殺人事件方向偵辦。

