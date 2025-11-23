日本一家三口陳屍家中 脖子勒痕揭「謀殺」悲劇
日本宮崎縣21日發生一起悲劇，一家三口被發現陳屍在家中，3人脖子都有勒痕，現場還留有疑似遺書，警方調查後發現，死者一家87歲的父親患病，51歲的兒子有障礙，2人平時都由81歲的母親照顧，目前以含有被迫輕生可能之殺人事件方向偵辦。
綜合《FNN》、《朝日新聞》報導，21日上午9時40分許，一名居家看護職員前往宮崎縣延岡市古城町某住宅時，發現該住處的一家三口，全都沒有意識地倒在家中，報案送醫後不久，3人被確認死亡。死者分別是87歲的男主人宮田憲二、81歲的女主人信子，以及夫妻倆的51歲兒子一郎。
警方指出，憲二及一郎在同一個房間，分別在床上及地上的被子中被發現，信子則是倒在一樓通往二樓的樓梯上，3人脖子上都有勒痕，現場找到疑似遺書，且並沒有3人以外的侵入痕跡，研判此案沒有外人介入。
附近居民表示，一家三口中，憲二患病、一郎也有障礙，平時都由信子照顧。目前警方朝向含有被迫輕生可能之殺人事件方向偵辦。
輕生不能解決問題！東森新聞關心您
生命誠可貴，輕生不能解決問題
退一步想，可為生命找到出路！
珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線
輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)
張老師專線：1980
