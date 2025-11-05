日本「幸福微笑魔術爺爺」到五甲國小表演 國際交流傳遞愛與歡笑

本「幸福微笑魔術爺爺」藏谷和夫到關廟區五甲國小進行公益演出。（記者黃文記攝）

記者黃文記／關廟報導

來自日本石川縣、全台知名的「幸福微笑魔術爺爺」藏谷和夫 (Kura桑) 五日到關廟區五甲國小，為全校師生帶來一場充滿驚奇與溫暖的魔術饗宴。高齡七十多歲的藏谷爺爺，多年來堅持自費來台，巡迴各地校園進行公益演出，只為了看見孩子們最純真的笑容。

活動一開場，藏谷爺爺便以逗趣的互動和神奇的手法，瞬間吸引了所有小朋友的目光 。先從空中變出五彩繽紛的紙花與絲巾，再來邀請學生上台互動的趣味橋段，每一個魔術都讓台下驚呼連連、掌聲不斷 。藏谷爺爺的表演不僅是視覺上的享受，更在無形中傳遞了跨越國界的愛與關懷。

廣告 廣告

一年級的陳姓小朋友興奮地說：「魔術爺爺的表演實在是太精彩了，希望以後可以多多欣賞到這些魔術 ！」

五甲國小校長林俊明表示，這次活動不僅讓孩子們有機會近距離欣賞國際級的魔術表演，更深層的意義在於創造一個自然的國際交流平台 。林俊明說：「讓孩子們與魔術師進行國語、日語及英語等多元語言的互動，鼓勵他們勇敢與外國朋友交流，是這次活動最大的收穫。」

林俊明校長指出，藏谷和夫爺爺的巡迴義演為台灣的校園帶來了無數的歡笑與感動，這場演出證明了快樂與善意是最好的國際語言，為孩子們的心中種下了一顆充滿愛與希望的種子。