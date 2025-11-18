日本「想去又不敢去」？流感燒＋熊出沒 台灣旅客卻瘋喊：現在去最爽

實習編輯藍子瑄／台北報導

現在日本爆發流感、熊出沒事件，讓不少旅客感到卻步，但中國觀光客明顯減少的現象，讓不少人直呼「這是最舒適的日本旅遊時機」。（圖／翻攝自日本國家旅遊局官網）

日本政壇近日因高市早苗拋出「台灣有事論」引發中國不滿，中國外交部更在 14 日提醒民眾「近期避免前往日本旅遊」。外界推估，日本各大景點恐出現中國觀光客減少的情況。一名網友也在 Threads 上指出，日本如今同時處於「超級不能去」與「超級可以去」的微妙狀態。

原 PO 表示，現在日本一方面爆發猛烈流感，加上多地傳出熊出沒事件，讓不少旅客感到卻步；但另一方面，由於中國觀光客明顯減少，許多熱門景點人潮大幅下降，反而讓不少人直呼「這是最舒適的日本旅遊時機」。

廣告 廣告

有網友笑稱：「流感可以靠疫苗，熊可以避免去山上，但要找到一個沒有中國人的旅遊地區太難了！」也有人指出目前日本呈現的矛盾現象，「人少的地區有熊，人多的都市是一堆流感」，部分網友則推薦較冷門的縣市，例如大分、宮崎或四國，認為人潮相對少、地形環境也比較安全。

該篇貼文也吸引現經營臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）在底下回覆。林氏璧提醒，近期計畫前往日本的旅客，行前可先接種流感疫苗，因抗體生成約需十四天，越早準備越能增加保護力。

他也建議，確認旅平險是否涵蓋法定傳染病的醫療給付，並事先下載就醫相關 App、查詢可能需要的醫療資訊。此外，隨身備妥常用的症狀治療藥物，也能避免旅途中臨時不適時措手不及。

更多三立新聞網報導

史上最長寒假來了！「這8校」12月提早放 最多狂放65天 引爆遊學潮

普發1萬被盯上？這學校號召校友「捐回母校」 網炸鍋：還想搶零用錢

脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了

FB越滑越無力？醫點名「6種行為」最傷腦：多巴胺崩盤 恐害你更累

