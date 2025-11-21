日本一戳中國就暴怒 台灣嗆爆就沒事？網揭1關鍵笑了：習近平可怕慘

生活中心／李紹宏報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，導致中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，讓中國氣得祭出報復手段，例如發布日本旅遊警示，甚至以「放射線檢驗不充分」當作理由由，停止日本水產品進口。被踩到紅線，中國官方動作很大，不過有網友表示，台灣更狠，直接說中國是敵對勢力，可是對岸卻沒什麼動作，讓他笑說「是台灣引戰功力太差嗎」。對此，網友直指1關鍵，表示「其實對中國來說，台灣和日本差多了！」

這名網友在PTT上發文，認為台灣都直接嗆中國是敵對勢力，還是沒事，反而日本一戳中國，中國就暴怒，「這表示灣灣引戰功力太差，還是習武帝壓根不把灣灣放眼裡？」

廣告 廣告

貼文一出，引發網友熱議，指出其實日本跟台灣本質上就不一樣，「人家課本都喊台灣同胞。當然有差」、「兩個平常就互相嘴砲的人跟一個路人」、「台灣頂多只是叫叫叫，是殺了幾個中國人」、「中國和台灣又沒有血海深仇」、「習近平不敢動日本，所以嘴砲不能輸」、「要是打輸日本，不久紙老虎現行」，更指出如果日本「動真的」，習近平可能會相當擔憂。不過，也有網友認為，「圍台軍演N次了，飛機天天飛，這叫沒事？」

中國海事局發出在黃海部分海域進行「實彈射擊」的消息。（圖／翻攝自微博）

事實上，中日關係陷入僵局後，中國的確動作頻頻，禁水產、限制旅遊不稀奇，甚至試圖以武力威嚇，根據《財聯社》報導，中國海事局網站指出，11月18日～25日，每日上午8時至下午6時，在黃海南部部分海域將進行實彈射擊，被認為是衝著日本而來。

更多三立新聞網報導

戒碳水吃沙拉竟「越吃越累」？婦產醫驚揭4大迷思：很多人都犯錯！

他納悶韓國人「1神秘穿搭」：到處都看得到！9萬網友共鳴喊太狂

全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了

吃鍋小心肚子一堆油！營養師揭「這1食材」熱量超可怕：一盤快800大卡

