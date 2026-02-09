日本「新強人」誕生 高市攻破盟友敵人票倉

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





「高市早苗熱潮」讓執政自民黨在這次眾議院大選大獲全勝，也讓高市成為政壇新強人。自民黨不只在小選區囊括30個縣市的全勝，也攻破盟友維新會以及在野黨許多鐵票倉，奠定「高市一強」的局面。

高市內閣幾個熟面孔，都在這次眾議院大選中取得壓倒性勝利，還上演執政聯盟對決的尷尬場景。

大阪19區自民黨議員當選人谷川富：「維新之會在大阪真的非常強，我希望能夠回報這份支持，今後也會繼續努力推動各項活動。」

高市熱潮讓這場選戰不分敵我，自民黨攻破盟友維新會在大阪的鐵票倉，還在全國47縣市當中，有多達30縣小選區都締造全勝紀錄。連在野黨日本共產黨大本營、沖繩第一選區也失守，成了自民黨的天下。

廣告 廣告

支持群眾：「早苗！早苗！」

日本朝野形成自民黨獨大的新政局，奠定高市一強的局面，創下安倍晉三以來的紀錄。年輕選民：「我覺得高市很有行動力，同為女性我覺得她帥呆了。」

民調顯示，自民黨在這次選舉，所有年齡層得票率位居首位，當中18到19歲的首投族，有多達43.4%都投給自民黨。年輕選民：「我覺得高市行為很可愛，網路上很多她的影片，若往下滑就會出現更多。」

《亞洲時報》分析，在野陣營仍死守二戰後的和平國家論述，難以引發年輕世代共鳴。自民黨政治新星防衛大臣小泉進次郎，以逼近78%得票率高票當選，創選區內新高；而且神奈川縣所有選區全被自民黨拿下，顯示選民對小泉的個人形象及安全政策高度肯定。

司儀：「加油！加油！」

小泉的政治位階也因此改變，由政二代轉變為高市核心戰將，他形同得到首相門票，成為可被託付國家安全的實體角色。而安倍的姪子、前防衛大臣岸信夫的長子也順利連任，繼承安倍家在山口縣的政治版圖。

更多東森新聞報導

高市大勝！日股慶祝行情 開盤一度大漲3千點

高市大勝！綠：反中挺台 藍示警2026「外溢」 白嗆賴

史詩級大勝！高市率自民黨獨拿316席

