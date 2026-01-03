日本「新春寒流」發威 北陸恐現警報級大雪
計畫前往日本旅遊的民眾請格外留意天氣變化。受到強烈冷氣團與低氣壓影響，日本各地近日出現明顯降雪。東京都心於2日晚間觀測到今年冬季初雪，這波降雪不僅比往年平均提早一天，更是繼11年前之後，東京都心再次於1月3日觀測到降雪紀錄。
隨著冷空氣持續發威，氣象廳已針對東日本及西日本的日本海沿岸發布大雪警報，提醒民眾自3日起需嚴防夾帶雷擊的強降雪及路面結冰，特別是北陸地區，市區已是一片雪白。
這場大雪適逢新年連假結束的返鄉與返工尖峰時刻，導致交通大亂。除了JR列車與高速巴士運輸受阻外，本州西部多條高速公路更出現嚴重壅塞，車龍一度長達23公里。
現場狀況相當嚴峻，有受困民眾無奈表示，自己在車陣中整整卡了七個小時，由於高速公路上缺乏廁所，不僅大人身體不適，車上年幼的孩童也難以忍受，處境相當狼狽。
此外，氣象廳也特別針對能登半島地震災區發出警告，指出受損房屋可能因無法承受積雪重量而有倒塌風險，呼籲災區居民務必提高警覺，注意安全。
鏡頭轉往中東，土耳其同樣遭受暴雪侵襲。土耳其東部近日普降大雪，厚重積雪覆蓋路面，導致多條主要聯外道路被迫封閉。據當局統計，這波暴雪已阻斷通往數千個村莊的交通，嚴重衝擊偏遠地區的民生供應。
