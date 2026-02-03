日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！

國際中心／江姿儀報導



春節即將到來，學校已經開始放寒假，不少民眾早早預訂好出國行程和機票，準備好好放鬆。近年台灣人最喜愛前往鄰近的日本、南韓兩國旅遊，連過其他國家旅客也有相同偏好。近期俄羅斯、澳洲與德國遊客接受日媒採訪，驚嘆「3大優勢」，從行李寄送、車站人員服務態度到商家營業時間，大讚「方便、可靠、普及」。





歐美遊客狂讚日本「3大優勢」

日本提供貼心又細緻的高品質服務，不只鄰近的台灣遊客喜歡遊日，歐美遊客也會到訪觀光。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝日本國家旅遊局官網）

俄正妹激推1快遞服務 「幫送行李」超方便：沒國家比它更強！

根據日媒《Hint-Pot》報導，日本貼心又細緻的高品質服務，聞名國際，吸引大批外國遊客到訪觀光。俄羅斯正妹旅客受訪稱，因旅途安排要頻繁往來日本各個城市，體驗了日本快遞提供「行李寄送」服務，隔天到下一個城市飯店就能收到行李，不用再帶著笨重行李趕車、擠進塞滿人的車廂，「無論是時間還是費用，都非常棒。其他國家可能也有這種服務，但我認為沒有哪個國家像日本這樣方便、可靠、普及」。

俄羅斯旅客訪日體驗「行李寄送」服務，不用再帶著笨重行李趕車，大讚「方便、可靠、普及」。（示意圖／民視新聞資料照）

澳洲客遇文化差異 見日人「2特質」讚：車站人員從不失速！

2名澳洲旅客於日本停留一個月，期間遊覽了7個城市，深刻感受到文化衝擊，對日本人敬業、禮貌的態度表示讚賞「日本人太有禮貌了！他們不僅會鞠躬，這讓我意識到我們也需要更有禮貌」。他們進一步分析，與澳洲店員比較，日本店員面對排隊人龍時，不會流露出急躁神情、馬虎處理，仍有秩序地提供良好服務；繁忙又高壓的車站亦是如此，站務人員謹守崗位、維持超強的準確性，「我一直在旁邊觀察，因為我以為他們在這麼大的壓力下會失去節奏或速度，但他們沒有。」。

澳洲旅客遊日，對日本人敬業、禮貌的態度表示讚賞，連車站的站務員也不例外。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝X）





德國客驚見「週日有開店」完勝家鄉 日本超商「24小時營業」：太神奇了！

報導還指出，僅訪日4天的2位德國遊客透露，德國商店有固定的打烊時間「在德國，商店有固定的營業時間，週日都關門」，讓他們感到非常困擾。然而他們發現在日本商店營業時間較長，連假日都營業，便利商店甚至24小時不閉店，文化差異讓他們直呼「這真是太神奇了。」。

日本國土交通大臣金子恭之指出，訪日外籍旅客高達4270萬人次，年增16％。（圖／翻攝自金子恭之IG、日本國家旅遊局官網）





2025年訪日外國客「增16％」首破4000萬 歐美澳遊客「激增22％」！

事實上，不只鄰近的台灣遊客喜歡遊日，歐美遊客也會飛越半個地球去日本玩。根據日媒《日經新聞》報導，日本國土交通大臣1月曾指出，2025年外籍旅客高達4270萬人次，遠勝前一年（2024年）的3687萬人次，年增率16％；不僅亞洲遊客數增長，歐美、澳洲等國人數也增加22％。

原文出處：日本服務超神「旅遊天花板」狂吸外國客！歐美人激推「3優勢」讚：太神奇了

