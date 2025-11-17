日本「旅遊新制」將上路！他發現住「一地區」變貴了

生活中心／李明融報導

2026年開始日本有多項旅遊新制將上路，其中在11月起免稅制度改為先付後退引發關注，對此，日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，未來旅客購物要先支付含稅價格，離境時在機場經海關確認後，才能退回消費稅。同時免稅分類也會簡化，取消一般品、消耗品分類，不需要特殊包裝，而同時也取消消耗品的金額上限50萬日圓。

林氏璧分享明年日本可能上路新制，呼籲旅日的民眾出國前要留意。（圖／翻攝自pexels）林氏璧在臉書粉專分析這次日本新制對遊客的影響，他認為不需要太早到機場，因為海關多半只是抽查，不會太仔細檢查行李廂，除非是大戶且買了高價品，那就建議早點到機場比較保險；其他變動則是，3月起京都調高住宿稅上限每晚1萬日圓，成為全日本最高的住宿稅制，目前從3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓，徵收4000日圓；10萬日圓以上則徵收1萬日圓，相當於目前住宿稅的10倍。

為有效解決觀光公害，2026年日本旅遊新制將上路。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）

4月有3個未定案新制可能將上路，林氏璧指出，日本政府研擬調高外國人申請簽證的手續費，以應對「觀光公害」因台灣享有免簽證待遇，暫無直接影響。日本針對「電子旅行認證制度」（JESTA）未來可能變成要收費，費用未定，且實施日期應該是2028年；調高國際觀光旅客稅（出國稅），日本政府研議將現行每人1,000日圓的「國際觀光旅客稅」調高至3,000日圓以上，把增加的稅收用於處理觀光公害帶來的亂象，如交通機關混亂與遊客違規；沖繩住宿稅，沖繩縣規劃開徵住宿稅，依房價的2%計算，每人每晚上限約2000日圓，林氏璧指出，以上新制都主要因應觀光公害，若中國遊客近期真的大幅減少，是否會導致政策改變，值得密切觀察「我想明年農曆年左右的旅客人數會是很重要的指標」。

