日本一早狂震！最大規模5.8 震央都一樣

日本東北昨（8）日起不平靜，三陸近海地震頻發。（圖／日本氣象廳）





日本東北昨（8）日起不平靜，三陸近海地震頻發，當地時間今（9）日晨4時29分起，又一連發生6起稍有規模的地震，最大規模達5.8、最大震度3，且震源深度均為極淺層的

10公里，引發關注。

根據日本氣象廳資料顯示，三陸近海昨日上午9時13分、10時36分連續發生規模4.7及4.6的地震，今早又連續在4時29分、5時04分、6時15分、6時27分、6時33分、8時17分，發生規模依序為5.5、5.4、5.8、4.8、4.9、4.9的地震，震源深度均為10公里，屬於極淺層地震，最大震度達3。

廣告 廣告

日本東北連續發生多起地震。（圖／日本氣象廳）

不只三陸近海，同為東北的宮城縣近海也在昨日傍晚5時17分，發生規模3.9、最大震度2的地震；靠近東京的栃木縣南部也在今早5時25分，發生規模4.0、最大震度2的地震。

更多東森新聞報導

新／花蓮規模4.3地震 各地最大震度出爐

快訊／俄國堪察加半島近海6.0地震 深度僅35公里

阿富汗北部6.3強震！USGS發布橙色警報 預估數百人死亡

