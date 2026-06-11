日本「晶片國家隊」進軍歐洲！高市早苗助攻Rapidus 合作英義搞研發、搶訂單

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日本傾力打造「晶片國家隊」Rapidus，推動自主半導體製造，而日媒最新報導指出，配合日本首相高市早苗將在13日啟程訪問英國、義大利的行程，Rapidus也將分別與英義公部門簽署合作備忘錄（MOU）、擴大訂單來源，而高市也在今（11）日接見Rapidus社長小池淳義等高層，強調「政府今後也將竭盡所能支持Rapidus」。



據《讀賣新聞》報導表示，Rapidus已確定將配合高市早苗訪問英、義，簽下合作備忘錄，有望擴大在這兩國的訂單來源，日本政府也認為此舉有助深化經濟安全保障合作，因此予以支持。

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報導指出，Rapidus此次將與以下兩個機構簽署MOU，分別是英國政府出資、負責主導半導體企業與相關機構合作的「英國半導體中心（UK Semiconductor Centre）」，以及義大利政府的研究機構「Chips-IT」；合作內容將包括共同研究半導體製造，以及能夠互相存取彼此的技術資訊等。

日本首相高市早苗將於13日出訪英國與義大利。（資料照，美聯社）

​接見Rapidus社長 高市早苗：日本政府將 全力支持 ​



而高市早苗今日在首相官邸，接見Rapidus社長小池淳義等公司高層，小池表示，Rapidus目前正在推進與英國及義大利的公部門機構合作計畫，「有關共同開發新技術的合作討論正在進行中」。



高市早苗則指出，無論從國家安全保障或經濟發展的角度來看，Rapidus都讓人感到相當可靠，政府今後也將全力支持，而不只英國與義大利，為了增加更多合作國家，她也會在國際上親自進行宣傳。



報導分析，目前Rapidus合作對象仍以美國企業為主，期望藉由與英國、義大利建立合作，進一步拓展歐洲市場的銷售管道；同時目標在2027年實現2奈米製程量產。​

日本政府對Rapidus的支援規模也持續擴大，截至本年度末，已決定向Rapidus提供累計2.9兆日圓的支援資金，Rapidus建造於北海道的新工廠，也預計2027年啟動量產。

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