日本「智慧手機法」上路 蘋果.谷歌禁止壟斷

日本於18日施行「智慧手機新法」，促進智慧手機平台公平競爭。（示意圖／Shutterstock達志影像）

日本政府為打破Apple與Google在手機應用程式市場的壟斷，2024年通過《智慧型手機特定軟體競爭促進法》，並且在週四(18日)正式實施。這部也被稱為「智慧手機法」的新規定，允許第三方商店獨立運作，並且開放外部支付管道，使用者在app裡購物後，可以不使用兩大平台系統付費，減輕開發商成本負擔，提高服務品質。不過，新法也被認為存在資安隱憂，可能大幅提高青少年的網路安全風險。

你的手機裡都有些什麼app呢？

日本民眾：「我大多是生活類、遊戲、證券公司跟銀行。」

日本民眾：「我有下載英文的。(語言學習是嗎？) 一年大概花1萬日圓吧。」

日本民眾：「我有在用音樂的app。」

手機裡裝了各樣app，但你可曾想過，下載時，除了Apple的App Store跟Google的Play商店之外，我們好像幾乎沒有其他選擇？而日本政府其實也注意到了這點，於是新法上路。

公平交易委員會委員長 茶谷榮治：「當競爭產生後，將促使更優質且低廉的服務被提供，我們對此相當期待。」

2024年日本國會通過《智慧型手機特定軟體競爭促進法》，也被簡稱為「智慧手機新法」，主要目的在於反壟斷並促進競爭，削弱Apple與Google在手機應用市場上的獨佔性。

手機遊戲軟體開發商董事 坂本佑：「(手續費)會讓成本上升，對於長久性提供服務來說，會有可能變得困難。」

依照Apple與Google兩大平台現行制度，使用者下載app後，若在程式內進行消費，例如課金、開通功能、訂閱等等，一旦發生購買行為，都必須透過這兩家的支付系統，完成交易後，平台會向軟體開發商收取最高30%的手續費；此外，開發商還得負擔app上架費，等於被剝兩層皮，導致增加成本壓力、影響服務品質。而在智慧手機新法保護之下，平台需依法允許第三方商店獨立運作並提供服務，用戶可以直接從這些商店下載app；同時，平台不得強制使用內建支付系統，開發商有權將使用者引導至外部付款管道，降低手續費成本，維護平等競爭環境。

手機遊戲軟體開發商董事 坂本佑：「對於開發端來說，如此我們就能有餘力，去改善功能讓遊戲變得更好玩，也能夠追加新的功能。我們認為這會是一個契機，有助遊戲產業整體發展。」

智慧手機法已在週四(12/18)全面生效，雖然多數開發商樂見其成，但就怕步上歐盟後塵，日本業界擔心，兩大手機系統商可能透過技術手段打壓。

早稻田大學名譽教授 土田和博：「是否會產生疑慮，這是指定平台商應該去確認的，如果以資安管理為藉口，而排除沒有問題的商店或程式，便違反了智慧手機法，就有必要進行適當的審查。」

新法雖然被看好促進公正且自由的競爭，然而一旦開放第三方商店，網路安全風險也隨之增加，尤其是青少年可能更容易受到詐騙或資安威脅。

日本NHK電視台記者 姬野美南：「請問現在這個畫面是？」

青少年網路糾紛輔導NPO理事 岡惠：「這是2021年起未滿18歲的諮商案件數。」

日本與許多國家相同，都面臨著青少年網路環境混亂的問題，色情、賭博、毒品等有害內容不斷滋生，嚴重危害年輕世代的身心安全。

青少年網路糾紛輔導NPO理事 岡惠：「自己的小孩、學生用了哪些app、因此產生了怎樣的煩惱，包括孩子們在社群上的對話、互動，小孩與大人之間更應該多多交流。」

日本NHK電視台記者 姬野美南：「澳洲全面禁止未滿16歲使用社群，而日本還是完全沒有任何限制...」

青少年網路糾紛輔導NPO理事 岡惠：「以保護兒童來說，一定的規範變得越來越重要。」

對比澳洲明文規定未滿16歲禁用社群媒體，日本政府仍保持開放姿態，只是，在維護網路人權的自由與市場機制開放的同時，安全始終是一道萬不可犧牲的底線。

