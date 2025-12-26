日本「最受歡迎女主播」閃婚！老公是一般男性

日本人氣主播田村真子今宣布結婚。(圖/IG@tamura_mako_)

日本TBS 電視台人氣主播田村真子，今(26日)發布結婚聲明，承認當上新手人妻，先生是圈外普通男性。消息一出，轟動日網。

田村真子的父親是眾議院議員田村憲久，頂著政二代光環進軍新聞界，療癒系的甜美笑容加上專業的播報能力，不僅是熱門節目《Love it!》的主持人，更連續兩年榮登「最受歡迎女主播」排行榜首位，光是IG就有近46萬粉絲，人氣相當高。

聖誕節隔天，田村真子26日上午無預警在IG宣布婚訊：「一直以來承蒙關照的各位，雖然是私事，實在不好意思打擾，日前我已與一位一般男性結婚。今後也將一如既往，全心投入工作，努力為大家帶來明亮的早晨。還請大家繼續多多指教與支持。」

田村真子也在上午的節目直播中，親自對外公布喜訊。節目一開始，田村真子如往常般工作，但另名主持人川島明突然打斷，接著表示：「剛剛30分鐘前傳來一則喜訊。田村真子小姐，恭喜妳結婚！」攝影棚內隨即傳來一陣驚訝的歡呼聲。

對此，田村真子害羞地表示，前陣子登記結婚，丈夫是一般人，婚後會繼續工作，現場來賓再度以熱烈的掌聲回應。

田村真子於1996年2月3日在日本三重縣出生，今年29歲。從上智大學文學部新聞學系畢業後，她於2018年4月進入TBS電視台。經過3年的努力，田村真子2021年3月接下晨間節目《Love it!》主持棒，實力和親和力兼具，於 2024年、2025年連續兩年在「最受喜愛女性主播排行榜」中榮獲第一名。

