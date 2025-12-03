日本「最可愛國中生」出爐！鹿兒島少女扳倒3.5萬人奪冠

日本「最可愛國中生」選美大賽最近落幕。（圖／翻攝自穗野IG@jc___hono）





日本「最可愛國中生」選美大賽最近落幕，來自九州鹿兒島的13歲少女穗野，從3萬5千名參賽者中，脫穎而出，奪下冠軍。她除了能得到10萬台幣的獎金，明年還有登台機會，這位日本最可愛國中生激動表示未來想當明星，坦言訓練過程中，最難的就是走秀。

「最可愛國中生」選美大賽司儀：「得到冠軍的是10號的穗野。」激動的雙手遮嘴，不可置信張大眼，今年才13歲的國一小女生穗野擊敗3萬5千多名競爭者，脫穎而出，奪下2025年「日本最可愛國中生」冠軍。

「最可愛國中生」選美大賽冠軍穗野：「真的…為我加油的大家，非常非常感謝你們。」不管是制服還是便服走秀，有著一對水汪汪大眼的穗野，都展現活潑自信。

「最可愛國中生」選美大賽冠軍穗野：「我是來自鹿兒島，國中一年級的穗野，請大家為我加油喔。」

穗野回憶比賽過程，表示最難的就是走秀，而最有信心的則是跳舞，她坦言未來想當明星，還想推出自己品牌的化妝品和隱形眼鏡，奪冠後除了可獲得10萬台幣的獎金，還能登上明年的舞台演出。

「最可愛國中生選美大賽司儀：「奪冠的是13號的南里。」

同天登場的最可愛高中生選美，則由福井縣高一生南里奪下冠軍，她激動爆哭連后冠都被甩掉，南里今年七月曾在別的選美比賽奪下兩座冠軍，如今三連冠也算是眾望所歸。

