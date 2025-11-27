日本「最正宅女」合體周子瑜！「捧臉對視」嬌羞畫面流出

娛樂中心／于士宸報導

韓國大勢女團TWICE出道10年，睽違多年降臨高雄國家體育場開唱，現場湧入大批粉絲朝聖。身為台灣成員的周子瑜重返家鄉舞台，成為全場焦點，日前她也提前到東京參加品牌時尚活動，與日本女星本田翼一同出席。巧合的是，本田翼竟然是TWICE的忠實粉絲，不僅在會場與周子瑜一起拍片「比美互動」，還親自在社群平台公開影片。影片曝光後瞬間引爆網路話題，粉絲紛紛驚呼根本是「夢幻連動」。





日本「最正宅女」合體周子瑜！2人「捧臉對視」嬌羞畫面流出…網讚：夢幻連動

日本女星本田翼（右）日前參加時尚品牌活動，與TWICE周子瑜（左）一同登台。（圖／翻攝自IG ＠tsubasa_0627official、thinkaboutzu）

廣告 廣告









日本「最正宅女」合體周子瑜！2人「捧臉對視」嬌羞畫面流出…網讚：夢幻連動

本田翼（左）身為周子瑜（右）的粉絲，有同框機會讓她相當興奮。（圖／翻攝自IG ＠tsubasa_0627official）





上週末，南韓女團 TWICE 登上高雄世運主場館掀起討論熱潮；在高雄開唱後、即將前往台北開唱之際，台灣成員周子瑜也提前飛往東京參加品牌活動。期間，擁有甜美外型、熱愛動漫與電玩的「最正宅女」日本女星本田翼也受邀同台。身為TWICE粉絲的她，更把握難得機會與偶像周子瑜拍片留念。本田翼昨日（26）也在IG以「最棒的回」為題，曬出驚喜影片，立刻引發網友暴動。影片中，兩人皆穿上大地色系風衣，各自以不同風格展現亮點十足的時尚感，周子瑜在風衣內搭配一席平口水鑽長裙，襯托出修長線條，再加上精緻妝容與紅棕色波浪長髮，氣質滿分；而本田翼則在一旁不停擺出可愛動作，身穿V領風衣，手提水亮粉鑽同色系包包，甜美氣質完全不輸。兩人不時互相對看、輕擺頭，雙美同框宛如上演一場視覺饗宴，讓粉絲都看呆。





日本「最正宅女」合體周子瑜！2人「捧臉對視」嬌羞畫面流出…網讚：夢幻連動

TWICE周子瑜（左）與日本女星本田翼（右）穿上大地色系風衣，各自以不同風格展現亮點十足的時尚感。（圖／翻攝自IG ＠tsubasa_0627official、thinkaboutzu）





貼文曝光後，掀起一陣熱議。短短一天內就吸引超過13.5萬人點讚，粉絲紛紛留言大讚：「偶像和偶像一起表演」、「見到偶像的樣子太可愛了」、「可愛綺麗」、「好時尚」、「根本是夢幻連動」。













原文出處：日本「最正宅女」合體周子瑜！2人「捧臉對視」嬌羞畫面流出…網讚：夢幻連動

更多民視新聞報導

才離婚前夫！「超強美魔女」嘆：人性就是這樣…引網憂

9年前「超猛寒流」將重演？專家曬「太極圖」曝罕見巧合

「小橘書」真被里長丟了？律師搬1法條嘆「麻煩大了」…

