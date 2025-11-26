日本「最無聊城市」總是被跳過！名古屋如何用永續搶旅客、拚觀光？

當日本全國飽受「過度旅遊」之苦，第四大城名古屋卻渴望遊客湧入。這座豐田汽車的工業重鎮，因其「無聊」標籤，長期被觀光客跳過。它能擺脫沉悶形象，以「城市型健康旅遊」模式，找到觀光與生活的完美平衡嗎？

受到日圓貶值影響，日本可說到處都是觀光客，日本人視為「觀光公害」的「過度旅遊」現象（Overtourism），讓東京、大阪、京都當地人憤怒不已，身穿和服的遊客擠滿街道、寺廟，只為在社群媒體上發布美照。但卻有一個城市獨排眾議，希望多點觀光客湧入。它，就是被稱為「日本最無聊城市」的名古屋。

廣告 廣告

日本國家旅遊局統計，截至今年9月為止，已有超過3200萬次訪問日本，比去年同期成長18％！預計到今年年底為止，日本入境遊客總數將打破去年紀錄3700萬人次，創造約8兆日圓（約合新台幣1兆5900億元）收入。

高市早苗也抱怨遊客：「踢我家鄉奈良的鹿！」

歷屆日本政府都把促進旅遊業視為優先事項，目標是到2030年達到6000萬遊客。與其他國家相同，日本將旅遊業視為寶貴的就業與經濟成長來源。但旅遊業快速成長的速度讓日本民眾感到不安，使得高舉「日本人優先」主張，減少外國遊客與移民的參政黨，在今年的參議院選舉囊括大量席次。

而日本首相高市早苗在競選自民黨總裁期間，也批評外國遊客用腳踢她家鄉奈良的鹿。成為首相後，她任用關係親密的兩名女性議員松島綠、小野田紀美，分別擔任內閣總理大臣外國人政策補佐官、內閣府與外國人有序共生社會推進擔當大臣，處理日本社會中民眾積怨已久的外國人政策。

名古屋外國遊客人次，只有東京不到一成

而在這波排外潮當中，最不嚴重的名古屋，與其外國遊客比例偏低有關。相較東京、大阪外國遊客過夜（註：不列入當日轉機）人次分別是3940萬、1970萬，名古屋所在地愛知縣外國遊客僅占整體遊客比例的6％，約310萬人次。

名古屋市內歷史最悠久的日式酒吧Izakaya，一直到最近才把營業時間延長到晚上8點以後。示意圖。pexels by Satoshi Hirayama

《華爾街日報》分析，名古屋「無聊」的名聲有一部份事實依據。長期以來它是一座工業城市，人們傾向早睡早起，市內歷史最悠久的日式酒吧Izakaya，一直到最近才把營業時間延長到晚上8點以後。

低調、太工業，名古屋總「被跳過」

在名古屋當地經營舞蹈學校的本地人西川流坦言，連熱愛家鄉的名古屋人都覺得家鄉很無聊，原因是名古屋長期以來過度專注工業，使他們「有點看不起旅遊業」。

或許是太專注工業使然，名古屋一直被認為過度低調，鮮少出現在外國觀光客的雷達上。名古屋會展和旅遊局推廣主任木野有恆指出，「我們傾向於安靜，並不特別外向。我們和大阪人不同，不擅長推銷自己。」

這造成一種奇特現象，擠滿遊客的新幹線沿著連接東京、京都和大阪的「黃金路線」疾駛時，很少會在名古屋下車。當地人總會說：「名古屋被跳過了。」

圖／連熱愛家鄉的名古屋人都覺得家鄉很無聊，原因是名古屋長期以來過度專注工業。示意圖。pexels by Life Of Pix

為了想要扭轉這種「被跳過」的感覺，已經在名古屋居住16年，來自西班牙的駱碧絲（Elisabeth Llopis），經營一個名為「名古屋不無聊」（Nagoya is not boring）的旅遊網站，希望能扭轉這座她喜歡城市的沉悶形象，吸引更多外國遊客前來造訪。

「我意識到沒有人來這裡，為什麼？」她透過經營網站，帶著來自美國、西班牙、澳洲的遊客遊覽這座城市，品嘗美食與清酒，還會拜訪在鄰近小城有松工作的工匠，一探當地有400年歷史的絞染藝術。「我從不覺得名古屋是無聊的，」她強調。

《華爾街日報》指出，目前名古屋的挑戰，是如何在引入更多遊客的同時，避免困擾其他城市問題的重現，例如過高的餐廳價格、公共交通壅塞、垃圾與永不止息的人群。

（延伸閱讀：台灣哈日族注意！日本拉高旅遊門檻，觀光大國變臉的背後盤算）

把SDGs納入城市發展，力推養生旅遊遏止觀光公害

但名古屋不是毫無準備，早在2028年城市總合計畫中，就把SDGs價值，特別是環境與社會面納入長期都市規劃，希望未來在發展觀光時，不要只是追求遊客人流或觀光收益，而是要在讓居民生活變得更好的同時，以永續觀光振興城市經濟。

同時，名古屋也推動「都市型健康／養生旅遊」（Wellness Tourism），與在地企業合作，發展能促進健康、幸福感的旅遊體驗。這樣的旅遊型態特別強調市民的健康與幸福，藉由整合旅遊業者、住宿、交通、公共設施，讓旅遊在不造成過度觀光公害的前提下成長。

這和「緊湊型都市」（compact city）的建設思惟，其實是一體兩面。名古屋打算以該策略建設永續城市，使名古屋的居住、商業、綠地等功能更加混合，促進步行與公共交通使用，既能減少外國遊客與市民對汽車等高碳排交通運具的依賴，也能在為居民創造高品質生活空間的同時，提升旅遊體驗。

2026年名古屋將舉辦亞運會，正在興建中的中央新幹線，東京品川到名古屋路段預計將在2034年通車。名古屋的挑戰在於，如何打破工業重鎮的內斂性格，在不重蹈其他城市「觀光公害」覆轍的前提下，吸引更多遊客，這也將成為日本下一階段城市發展的觀察指標。