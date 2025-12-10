日本「最萌高中生」出爐！16歲「制服蘿莉」橫掃3大獎

娛樂中心／于士宸報導

2025年度「日本最可愛高中生」選美結果正式揭曉，今年由來自福井縣16歲的高一女孩南里（なんり）奪下冠軍，瞬間成為全國焦點。南里憑著極小巧的臉蛋、宛如突破五官比例的誇張大眼睛暴紅，被網友盛讚宛如從少女漫畫中走出的主角，她不僅奪下后冠，還一手包辦「SNOW賞」與「日本最可愛高一生」兩項大獎，並獲選為2026年賽事官方形象大使，成為日網熱門話題。





16歲的高一女孩南里（なんり）奪下2025年度「日本最可愛高中生」冠軍。（圖／翻攝自IG ＠nanri_821）

這項由日本雜誌社《modelpress》主辦的年度選美大賽向來競爭激烈，來自全國的超過4.3萬名高中女生報名參加，經過多輪篩選後，最終僅有15位選手登上決賽舞台。南里憑藉甜美外貌、自然親和力與穩健的舞台表現，成功吸引評審與觀眾的目光、脫穎而出，正式獲封2025年「日本最可愛的高中生」。頒獎時，只見大會舞台將燈光照亮南里，她抱起金色獎盃，不禁感動落淚，坦言比賽過程中曾受到負面評論打擊，但朋友的鼓勵讓她仍堅持到底。

南里（なんり）擁有一雙水靈大眼，憑著甜美外貌擄獲大批粉絲。（圖／翻攝自IG ＠nanri_821）

不過最熱門的話題仍是南里出眾的外貌，許多網友大讚她的臉蛋比例彷彿穿越二次元空間，搭配上明亮大眼與乾淨氣質，完全是「少女漫女主角」。在比賽舞台上，南里身穿米白色毛衣搭配灰色百褶短裙，肩披紅色帶白毛邊的披風，頭戴精緻小皇冠，手抱象徵榮耀的高大金色獎盃，微笑揮手向觀眾致意，整體氣質甜美又帶有青春活力感，瞬間成為全場焦點。南里也親自透露，平時熱愛網球與古典芭蕾，這些興趣也培養了她在比賽中展現的自信與親和力。對於未來規劃，她的夢想是成為一名藝人，希望能「成為帶給別人快樂、讓人嚮往的那種人」，將笑容與正能量傳遞給更多人。

南里（なんり）熱愛網球與古典芭蕾，夢想成為藝人，為了將笑容與正能量傳遞給更多人。（圖／翻攝自IG ＠nanri_821）

















