日本"橘色惡魔"屏東演出! 遇重大恐攻案維安升級

被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，20日抵達屏東演出，因為下雨的關係，場地特別改到室內的潮州國際滑輪溜冰場舉辦，主辦單位貼心準備了珍珠奶茶和屏東物產招待他們，而警方也特別在會場周邊加強維安。

日本京都橘高校吹奏樂部，20日下午到屏東演出，警方加強場館周邊維安。（圖／民視新聞）

整齊劃一，跳著輕快舞步，日本京都橘高校吹奏樂部，橘色炫風，席捲屏東。活潑又有感染力的演出，帶動現場氣氛，橘色惡魔週六下午，前進屏東，和在地學生交流，吸引滿場觀眾，一起感受橘色魅力。民眾說：「覺得他們很有活力，看了就很療癒。」「因為我們高中就是管樂社的，我們就喜歡聽管樂。」

橘高校學生享用珍珠奶茶。（圖／翻攝畫面）

雖然天氣不佳，場地從戶外改到潮州國際滑輪溜冰場舉辦，但民眾熱情不減，場內外擠滿觀眾，但由於19號北捷發生攻擊事件，警方特別增派20名警力，加強場館周邊維安。而主辦單位則是為了歡迎橘色惡魔到來，貼心準備了台灣最有特色的珍珠奶茶，招待橘高校學生。演出過後，學生們坐下來享用美食，再次感受台灣的熱情。

