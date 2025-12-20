日本「橘色惡魔」登陸屏東！世界級展演震撼登場 台日交流共譜青春樂章

記者朱俊傑、洪正達／屏東報導

日本知名「橘高校」今天在潮州國際滑輪溜冰場盛大演出。（圖／翻攝畫面）

「2025 屏東交響・橘色狂潮」今（20）日下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，吸引大批民眾進場觀賞。來自日本、以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，呈現一場青春熱血的跨國交流演出，引起全場觀眾熱烈喝采。



這場演出雖因天候因素臨時調整場地，移至潮州的屏東國際滑輪溜冰場舉行，但觀眾熱情絲毫未減，活動尚未開始便已湧入大量人潮等候入場，現場座無虛席。在正式演出前，屏東縣長周春米特別致贈感謝錦旗，並與全體學生與師長共同合影留念，象徵台日團隊間深厚情誼，為此次跨國交流留下珍貴而美好的紀念，也為整場活動揭開序幕。

廣告 廣告

橘高校整齊的一致的隊形讓人印象深刻。（圖／翻攝畫面）

演出內容精彩生動。（圖／翻攝畫面）

整齊劃一的隊形帶給觀眾世界級的水準。（圖／翻攝畫面）



活動首先由陣容龐大的南榮國中行進管樂團打頭陣，84位八年級新生以「南榮慶典組曲」開場，整齊劃一的舞步及堅強的演奏實力，展現青春昂揚的氣勢。接續屏東女子高級中學儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力的演出，展現「紅色薔薇」的魅力。美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力的舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出節奏強烈、氣勢磅礴，讓觀眾充分感受青年世代的勇氣與韌性。

主辦單位提供深具台味的珍珠奶茶招待。（圖／翻攝畫面）

接獲訂單的業者快手準備，讓橘高校成員短時間享受到珍奶。（圖／翻攝畫面）



最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，一出場立即引起全場熱烈歡呼。橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來多首青春動感的曲目，展現世界級行進樂團的高水準演出，震撼全場，掌聲不絕於耳。

台為特色便當、珍珠奶茶讓橘高校成員收穫滿滿。（圖／翻攝畫面）



「橘色惡魔」此行來屏東，品嚐了汁多味美的蓮霧、獨特口感與香氣的鳳梨酥，縣長周春米並贈送琉璃珠手環作為紀念禮物，期待她們日後有機會再造訪屏東。

更多三立新聞網報導

北捷攻擊案剛過！臺南耶誕演唱會今晚登場 警方「超高等級維安」曝光

張文「作案計劃書」已破譯 警初步分析結果曝…積極模仿鄭捷犯案！

畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除

北捷隨機攻擊害4死！「SG仿真版煙霧彈」殺傷力曝光…網路都買的到

