日本「橘色惡魔」12／20屏東演出地更改 移師潮州溜冰場

日本京都橘高校原訂12月20日在屏東田徑場演出，因天候改至潮州鎮屏東國際滑輪溜冰場，並與屏東女中、美和科技大學及南榮國中交流。（中華文化總會提供／羅琦文屏東傳真）

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」原訂20日下午2時在屏東縣田徑場與屏東縣3校交流演出，屏東縣政府今（16）日表示，因天氣預報降雨機率偏高，改至潮州鎮屏東國際滑輪溜冰場辦理。

屏東縣政府表示，日本京都橘高校吹奏樂部受邀來台，12月20日將與屏東女中、美和科技大學及南榮國中3校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚的台日友誼。

縣府表示，橘高校以精準完美的演奏、充滿朝氣的笑容，深受台灣觀眾喜愛，每次演出總是掀起席捲全台的「橘色旋風」，引發熱烈迴響。此次屏東唯一場演出，考量氣候因素，更改場地，活動內容與演出陣容仍依照原規劃，縣府邀請民眾一同共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受他們熱力四射的青春能量。

縣府指出，成立於1961年的京都橘高校吹奏樂部，至今已20次參加全日本行進管樂大賽，並於2021至2025年連續5年奪下金賞。除此之外，他們的足跡遍及影視作品及大型國際活動，今年1月更是第3度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級的演出實力。

