日本「永住權」門檻升級！擬增加語文能力鑑定 預計2027年施行

日本政府正研擬在外國人取得永住權申請條件中，新增一定程度的日語能力要求，以促進外國人與當地社會的融合。相關措施即將由自民黨提出，並有望在2027年4月永住權許可取消制度啟動前確定細節。

綜合日媒報導，日本出入國在留管理廳統計，截至今年6月底，在日居留的外國人數約396萬人，其中擁有永住資格的人約93萬人，占比達23.6%，為各類居留身分最多的一類。依目前要取得日本永住權的條件，需符合包括在日連續居住10年以上，且具備獨立生活能力或資產技能等。

有消息指出，隨著永住者人數持續增加，政府正在討論將日語理解能力納入審查要件。此外，也有建議要求外國人參加生活規範學習課程，甚至提高收入門檻，以確保在日生活的自理能力及守法意識。

去年日本當局通過《出入國管理及難民認定法》修正案，增列外國人若故意違反納稅等公共義務，可能取消永住權的新規定，預計於2027年4月實施。然而日本政府表示，將在新制度運行前，同步確定永住權的審查標準。

消息曝光後，不少日本民眾表達對新規的支持，認為若申請者能遵守日本法律、理解當地文化並具備日常會話能力，便可順利融入社會。也有人指出，「申請永住權的人至少應掌握基本日語，才能順利生活，也保障與社區他人互動」。

