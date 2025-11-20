日本「海中牛奶」現災害級異狀！蚵農嘆47年從未見過：死亡率達8成

日本兵庫縣、廣島縣及岡山縣均出現牡蠣大量死亡異狀。示意圖／photoac

牡蠣又被稱作「海中牛奶」，通常在每年海洋溫度較高的6至8月產卵，並於10月中旬開始捕撈，不過日本兵庫縣、廣島縣及岡山縣近期出現牡蠣生長速度放慢、品質下降甚至死亡等異狀，蚵農感嘆僅剩1、2成牡蠣可以銷售，損失慘重；對此專家初步說明造成此狀可能原因。

牡蠣死亡率高達8成！蚵農嘆47年從未見過

綜合日媒報導，一名從事牡蠣養殖長達47年蚵農指出，通常兵庫縣所產的牡蠣會於10月中旬捕撈上市，不過今年牡蠣肉質不肥美、水分很多，沒有乳白漂亮的顏色，且高達80%牡蠣來不及售出就已經死亡；另名岡山縣養殖牡蠣20年蚵農也表示，牡蠣每年平均死亡率約20%至30%，今年卻只有10%的活牡蠣可以出貨，感嘆「損失無法估量」且從未發生。

廣告 廣告

今年牡蠣死亡率攀升，日本農林水產大臣也前往多處牡蠣養殖場視察，發現岡山縣也有相同情況，岡山縣知事茨城龍太指出，今年岡山初估死亡率約73%，「目前我們尚不清楚情況是否會變得困難，我們感到擔憂，但也有很多人建議我們靜觀其變」表示將會持續觀察異常現象。

蚵農表示今年牡蠣肉質不佳、異常死亡，僅剩1成可以販售。示意圖／photoac

專家估可能原因：海洋變化牽動牡蠣收成

對此專家認為「全球暖化是其中一個因素」，水產研究教育廳水產資源研究員小野恆夫解釋，今年廣島的水溫比過去約高出2度，同時降雨量減少，預估海水還沒有冷卻，鹽度上升；然而海洋變化牽動牡蠣養殖，每年6至8月水溫較高時產卵，隨著水溫下降停止產卵並繼續生長，惟今年水溫遲遲無法下降，使得牡蠣持續產卵，導致牡蠣營養資源枯，最終死亡或生長遲緩。

廣島縣水產海洋技術中心也認為「長時間暴露在高水溫和高鹽度環境」為主要原因，技術中心代表則承諾將持續分析影響牡蠣生長因素，兵庫縣水產港口課長則宣布「我們將先評估損失程度，未來將考慮為養殖戶提供援助。」



回到原文

更多鏡報報導

麥當勞30年前「員工任職週年禮」曝光！網驚喊別丟：價值破萬

《艾普斯坦檔案》有望重見天日！艾普斯坦是誰？從逮捕到「獄中暴斃」完整懶人包一次看

妹子獨旅要小心！她到斯里蘭卡遇變態男鄉民 遭惡意軋車脫褲性騷