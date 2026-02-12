日本「無償」提供5雷達設施援助菲律賓

菲律賓國防部長特奧多羅在交付儀式上表示，「對於日本政府為深化合作關係作出具體貢獻表示感謝」。（示意圖） 圖：翻攝自 地球村談資

[Newtalk新聞] 據日本《共同社》報導，日本政府無償提供菲律賓 5 套沿岸監控雷達的交付儀式，11 日在馬尼拉菲律賓軍方設施舉行。這批雷達總價值約 6 億日圓（約新台幣 1.3 億元），為日本在 2023 年透過「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制，首度與受援國達成協議並完成交付的項目。

日菲雙方在考量中國因素下，正加強安全合作，期望藉由提升監控與情報蒐集能力，強化在東海及南海的威懾效果。提供 5 套雷達的構想，源於 2023 年 11 月菲律賓總統小馬可仕與時任日本首相岸田文雄會談時達成的共識。此案也被視為日本戰後長期以「非軍事支援」為主路線的重要轉折，象徵日本開始更積極介入區域安全合作。

從協議拍板到實際交付，歷時超過兩年。期間，日本也依據 OSA 架構，向馬來西亞與斐濟提供救援艇等裝備，逐步擴展對「志同道合國家」的安全支援。

菲律賓國防部長特奧多羅在交付儀式上表示，「對於日本政府為深化合作關係作出具體貢獻表示感謝」。日本駐菲律賓大使遠藤和也則指出，菲律賓海洋監視能力的提升對於日本而言也是「在應對潛在風險方面不可或缺的」

菲律賓國防部未公開 5 套雷達的具體部署位置，但透露至少部分設備將部署於呂宋島北部。該地區北端隔著約 350 公里寬的呂宋海峽與台灣相對，該海峽同時也是日本通往東南亞的重要海上運輸航道，具有高度戰略意義。

