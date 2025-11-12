日本「無核三原則」可能鬆動 高市政府回避明確表態

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗11日在眾議院預算委員會，針對明年度修訂《國家安保戰略》等三份安保文件，是否堅持「無核三原則」時，刻意回避明確回應。她僅表示：「文件修改即將啟動，現階段尚未到由我說明具體內容的時候。」引發外界質疑日本核政策是否鬆動。

「無核三原則」為日本戰後核心國策，涵蓋「不擁有、不製造、不運進」核武。高市在去年自民黨總裁選舉期間，曾公開主張「不運進」條款應展開討論。官房長官木原稔12日記者會也被追問同樣議題，他回應：「具體內容將於後續討論，現階段不便預判。」同樣未予否認，顯示政府立場保留彈性。

高市另重申，台灣突發事態可能構成允許行使集體自衛權的「存亡危機事態」，並非改變一貫立場，無意撤回相關國會答辯。她強調，台灣海峽和平穩定攸關國際社會，期待透過對話和平解決。

三份安保文件修訂預計明年初展開，無核三原則是否調整，將成日本安保政策轉向關鍵指標。

