日本「熊本阿蘇山直升機」驚傳失蹤！2台灣人生死不明 觀光署回應了

[Newtalk新聞] 日本熊本縣阿蘇火山是遊客去熊本必去的景點之一。不過有日媒報導，用於觀光飛行的民間直升機，今(20)天於阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤。機上包含2名台灣籍乘客與1名駕駛員，目前警察與消防單位正針對阿蘇山中岳火口附近進行搜救。對此，交通部觀光署回應，目前尚未接獲旅行社相關事故通報。

日媒《TBS NEWS》報導，根據消防部門消息，上午11點多，消防單位接獲了智慧型手機「車禍與撞擊偵測功能」啟動後發出的自動通報，發現一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返航，已與地面失去聯繫。

日本消防部門指出，直升機上推測含機師在內共有3人。機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。目前當地消防單位與山岳救助隊正在阿蘇山周邊持續搜索。

對此，交通部觀光署也回應指出，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，也未獲有此案涉及旅行社相關訊息，觀光署將持續關注。

