日本「熊肉罐頭」可以帶回台灣？林保署：須申請 違規最重罰150萬

林保署提醒，攜帶熊肉罐頭入境必須依規定申請核准，違者最高可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。（林業保育署提供）

日本近期熊害頻傳，部分熊隻被獵捕後會被製作成食品販售，近來有民眾在網路詢問，於日本購買的熊肉罐頭是否能帶回台灣？對此，農業部林業及自然保育署提醒，熊在我國屬於保育類野生動物，保育類野生動物產製品皆受《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，攜帶入境必須依規定申請核准，違者最高可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。

可以帶熊肉罐頭回台灣嗎？ 林保署：須申請

林保署指出，若確有輸入保育類野生動物產製品需求，須在出國前透過「農業部簽審通關共同作業平台」提出申請；若涉及《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄物種，還需取得輸出國核發的CITES出口許可證，並經縣市政府初審及農業部審核同意，完成海關申報後，才能合法攜帶入境。

林保署也提醒，整體審查流程約需3至4週，旅遊期間臨時購買再申請，恐怕難以及時取得核准。依現行「野生動物保育法」，熊科所有物種，以及大象、犀牛、網紋蟒、暹羅鱷等，皆列為保育類野生動物，其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官及相關加工品，通通納入管制範圍。

常見違規物品有哪些？ 中藥和保健品都被點名

林保署表示，常見違規攜帶入境的物品，還包括含有虎骨粉、熊膽粉的中藥或保健品，象牙製印章或雕刻品，網紋蟒皮製成的皮夾、錶帶，以及乾燥或真空包裝的眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉與熊肉罐頭等。

林保署呼籲，保育類野生動物及其產製品，未經我國主管機關核准攜帶入境或在公共場所陳列、展示，皆屬違法。

