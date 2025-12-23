日本「熊貓清零」還給中國！矢板明夫揭「統戰真相」
政治中心／綜合報導
因日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中共政府強烈反彈，接連祭出制裁政策，日本也做出回應，上野動物園的熊貓預計將於明年1月全數返還中國，日本恐出現「熊貓清零」的狀況，對此，日本資深媒體人矢板明夫昨天（22日）發文分析，熊貓一旦被清楚標記為「政治工具」，其魅力自然消散。
矢板明夫認為熊貓成為中國外交籌碼，讓其可愛迅速貶值。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）矢板明夫引述《朝日新聞》於20日至21日進行的全國民意調查指出，受調查民眾被問「日本政府是否應向中國爭取再度引進熊貓」時，約 70% 的日本民眾認為「沒有這個必要」，僅有約26%民眾表示支持與中方交涉。上野公園的熊貓將於明年全數返還中國，屆時日本可能出現「零熊貓」的局面，矢板明夫認為這不只是對熊貓的態度，同時也是日本對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更說明核心問題。矢板明夫表示，自1972年日中建交以來，熊貓一直被塑造成「友好象徵」，然而過了半個世紀，日本社會只看到「熊貓被當成外交籌碼、政治獎懲工具」，熊貓的可愛就會迅速貶值，隨著高市早苗「台灣有事」言論曝光後，中日關係轉冷，熊貓返還中國這種過於明顯的政治運動，反而讓不少日本人產生反感；近期網路上出現「不需要熊貓」、「不想被政治操作」、「不想花大錢配合外交表演」等聲音。
當可愛的生物被貼上清楚的「政治工具」標籤時，其作為親善大使的魅力便已自然消散。（圖／美聯社影像）
同樣的政治操作也曾出現在台灣。當年中國贈台的一對熊貓，被命名為「團團」與「圓圓」，其名字本身便承載了強烈的政治訊息，象徵意義遠大於保育交流。這類被賦予過多「統戰任務」的禮物，最終反而讓受贈社會看穿其背後並非純粹善意，而是包裝過的政治宣傳。熊貓在日、台兩地的「去魅化」，並非因為這些城市變得冷酷，而是中國長期將自然保育與政治條件交換，導致「熊貓外交」的邊際效應遞減。當可愛的生物被貼上清楚的「政治工具」標籤時，其作為親善大使的魅力便已自然消散。這份民調數據說明了一項核心問題：日本民眾已不再願意為這種帶有代價的「友好」買單。
原文出處：日本「熊貓清零」還給中國！矢板明夫揭「統戰真相」：魅力消散讓人反感
