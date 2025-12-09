日本「父母扭蛋」熱議 9歲童信「命中注定」專家：努力才能扭轉人生

父母扭蛋在日本正流行 （圖／ＴＶＢＳ）

日本近來流行「父母扭蛋」概念，意指人生如同扭蛋機，出生時的家庭條件已決定一個人的起點。這個觀念甚至在小學生間廣為流傳，讓許多孩子認為自己的人生已被家庭背景所限定。然而，專家和有經驗的家長們指出，雖然家庭環境確實會影響人生發展，但個人努力、人際關係和家庭陪伴的質量才是真正決定幸福感的關鍵。無論是高收入或普通家庭，心靈的滿足和自由選擇的空間，往往比物質條件更能帶來真正的幸福。

父母扭蛋在日本正流行 （圖／ＴＶＢＳ）

「親ガチャ」（父母扭蛋）這個詞彙在日本社會掀起熱議，連九歲的小學生都在談論這個概念。來自日本的秋山光輔表示，當他第一次聽到女兒和同學討論這個話題時感到非常驚訝，他沒想到小學生已經認為「出生的家庭會決定人生」，更令人憂心的是許多孩子覺得即使努力也無法改變命運。

廣告 廣告

「親ガチャ」（父母扭蛋）這個詞彙在日本社會掀起熱議。（圖／ＡＩ生成)

這個「父母扭蛋」概念源自於人生如同扭蛋機的比喻，有些人一出生就「抽中限定款」，擁有優越的家庭條件和環境；而有些人則認為自己「槓龜」，生在相對艱難的家庭環境中。出身單親家庭的秋山光輔認為，雖然家庭環境確實有影響，但人生不是單純的抽獎結果。秋山光輔強調，人生是由許多「相遇」和「選擇」共同構成的結果，即使家庭環境不理想，只要遇到好的人或機會，人生仍有可能改變。

有趣的是，日本媒體的研究發現，即使是年收入超過千萬日幣（約200多萬台幣）的家庭中，仍有不少人認為自己抽到「下下籤」。這顯示經濟條件雖然優渥，但物質豐裕並不等同於幸福感的提升。秋山光輔表示，對孩子來說，父母的溫柔陪伴才是最重要的，孩子真正在意的不是禮物或零用錢，而是父母是否關心他們、認真回答他們的問題。因此，無論多忙，他都會珍惜與孩子一起吃飯或睡前交談的時間。嫁至台灣的日本民眾杉原明日香提到，「父母扭蛋」這個詞彙在她成為母親前就已存在。現在自己身為母親，她特別注意不要成為孩子眼中「毒親的扭蛋」，不希望孩子長大後覺得自己的「扭蛋」是失敗的。

有日本網友，用兩種不同的詞彙來形容自己原生家庭的運氣好壞。（圖／TVBS）

日本政府的生活滿意度調查結果顯示，收入確實與滿意度呈現正相關，但當家庭收入達到一定水準後，幸福感的增加便開始放緩。比起經濟因素，「非物質條件」對幸福感的影響更為重要，包括健康、人際關係、自由時間以及生活與工作之間的平衡關係，都是左右幸福感的關鍵。全家盟輔導理事長彭淑燕表示，相較於物質條件較好的人，物質條件較差的人也可以通過不斷面對挑戰、克服困難來累積自己的幸福感。與其讓無法掌控的先天因素決定自己的幸福感，更多的可能是通過自己設定目標並在實踐過程中，逐漸累積出自我肯定和價值。

專家分析認為，感覺自己抽到「父母扭蛋下下籤」的原因，除了經濟差距外，更重要的是能否擁有自我選擇的感受，包括人際關係的品質等因素。即使是高收入家庭的孩子也可能不幸福，反之，收入不高的家庭若能提供心靈的自由和安心的空間，反而可能成為「扭蛋大獎」。

靠後天努力仍可扭轉人生 （圖／ＴＶＢＳ）

專家強調，家庭功能不僅限於經濟支持，心靈層面的陪伴和鼓勵更為重要，這對孩子未來的就業發展也更為關鍵。就業服務商業同業公會榮譽理事長黃杲傑指出，現代人面臨來自工作、金錢、子女或父母的壓力，加上AI技術的興起可能帶來的就業風險，但來自子女和父母的壓力並沒有因此減少。

雖然「父母扭蛋」無從選擇，但人們可以調整自己的想法和心態，這往往才是決定人生是否幸福的關鍵。

更多 TVBS 報導

台南好young系列親子活動佳里場！周末笑聲響遍體育公園

綠桃市長之爭！ 何志偉年輕牌PK王義川空戰

高鐵展館「親子活動」聽到黃子佼聲音 家長怒：孩童恐受不良影響

被爆是女經紀人孩子的爸！羅志祥驗DNA露面曝「真實內幕」

