日本「父母扭蛋」熱議 9歲童信「命中注定」專家：努力才能扭轉人生
日本近來流行「父母扭蛋」概念，意指人生如同扭蛋機，出生時的家庭條件已決定一個人的起點。這個觀念甚至在小學生間廣為流傳，讓許多孩子認為自己的人生已被家庭背景所限定。然而，專家和有經驗的家長們指出，雖然家庭環境確實會影響人生發展，但個人努力、人際關係和家庭陪伴的質量才是真正決定幸福感的關鍵。無論是高收入或普通家庭，心靈的滿足和自由選擇的空間，往往比物質條件更能帶來真正的幸福。
「親ガチャ」（父母扭蛋）這個詞彙在日本社會掀起熱議，連九歲的小學生都在談論這個概念。來自日本的秋山光輔表示，當他第一次聽到女兒和同學討論這個話題時感到非常驚訝，他沒想到小學生已經認為「出生的家庭會決定人生」，更令人憂心的是許多孩子覺得即使努力也無法改變命運。
這個「父母扭蛋」概念源自於人生如同扭蛋機的比喻，有些人一出生就「抽中限定款」，擁有優越的家庭條件和環境；而有些人則認為自己「槓龜」，生在相對艱難的家庭環境中。出身單親家庭的秋山光輔認為，雖然家庭環境確實有影響，但人生不是單純的抽獎結果。秋山光輔強調，人生是由許多「相遇」和「選擇」共同構成的結果，即使家庭環境不理想，只要遇到好的人或機會，人生仍有可能改變。
有趣的是，日本媒體的研究發現，即使是年收入超過千萬日幣（約200多萬台幣）的家庭中，仍有不少人認為自己抽到「下下籤」。這顯示經濟條件雖然優渥，但物質豐裕並不等同於幸福感的提升。秋山光輔表示，對孩子來說，父母的溫柔陪伴才是最重要的，孩子真正在意的不是禮物或零用錢，而是父母是否關心他們、認真回答他們的問題。因此，無論多忙，他都會珍惜與孩子一起吃飯或睡前交談的時間。嫁至台灣的日本民眾杉原明日香提到，「父母扭蛋」這個詞彙在她成為母親前就已存在。現在自己身為母親，她特別注意不要成為孩子眼中「毒親的扭蛋」，不希望孩子長大後覺得自己的「扭蛋」是失敗的。
日本政府的生活滿意度調查結果顯示，收入確實與滿意度呈現正相關，但當家庭收入達到一定水準後，幸福感的增加便開始放緩。比起經濟因素，「非物質條件」對幸福感的影響更為重要，包括健康、人際關係、自由時間以及生活與工作之間的平衡關係，都是左右幸福感的關鍵。全家盟輔導理事長彭淑燕表示，相較於物質條件較好的人，物質條件較差的人也可以通過不斷面對挑戰、克服困難來累積自己的幸福感。與其讓無法掌控的先天因素決定自己的幸福感，更多的可能是通過自己設定目標並在實踐過程中，逐漸累積出自我肯定和價值。
專家分析認為，感覺自己抽到「父母扭蛋下下籤」的原因，除了經濟差距外，更重要的是能否擁有自我選擇的感受，包括人際關係的品質等因素。即使是高收入家庭的孩子也可能不幸福，反之，收入不高的家庭若能提供心靈的自由和安心的空間，反而可能成為「扭蛋大獎」。
專家強調，家庭功能不僅限於經濟支持，心靈層面的陪伴和鼓勵更為重要，這對孩子未來的就業發展也更為關鍵。就業服務商業同業公會榮譽理事長黃杲傑指出，現代人面臨來自工作、金錢、子女或父母的壓力，加上AI技術的興起可能帶來的就業風險，但來自子女和父母的壓力並沒有因此減少。
雖然「父母扭蛋」無從選擇，但人們可以調整自己的想法和心態，這往往才是決定人生是否幸福的關鍵。
更多 TVBS 報導
台南好young系列親子活動佳里場！周末笑聲響遍體育公園
綠桃市長之爭！ 何志偉年輕牌PK王義川空戰
高鐵展館「親子活動」聽到黃子佼聲音 家長怒：孩童恐受不良影響
被爆是女經紀人孩子的爸！羅志祥驗DNA露面曝「真實內幕」
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1099
賴瑞隆淚崩！陳沂：有些孩子就是天性的惡
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆被爆料8歲兒子在學校霸凌同學，賴瑞隆7日再度出面開記者會致歉，談到兒子曾對自己說，「爸爸對不起，讓你跟全國道歉」，賴瑞隆崩潰爆哭說，「是我對不起你，我沒有善盡...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 5
再次表達最大歉意 賴瑞隆：安排兒離校、已就醫心理師
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 民進黨立委賴瑞隆今（7）日下午就8歲小二兒涉校園衝突再開記者會致歉，強調「先動手就是不對」，並表示很自責、很抱歉，他已「安排孩子不返校」，同時已「帶孩子就醫心理師評估」，未來將多花更多的時間來陪伴與教養孩子，並尊重學校程序，以保護孩子們為目標。 賴瑞隆提到，受害女童母親提出3項訴求：觀看完整監視器錄影帶；安排當面溝通...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 46
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 116
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 54
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 54
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 130
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 100
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 522
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 136
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 4 小時前 ・ 14