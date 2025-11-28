日本「特水」爆紅！喝水就能減少內臟脂肪？ 醫師揭真相：別太天真

近期日本飲料大廠SUNTORY推出一款名為「特水」的機能飲品，主打外觀與一般飲用水無異，卻能幫助減少內臟脂肪，在日本社群媒體引發熱烈討論。這款產品瞄準日本上班族普遍面臨的腰圍超標問題，標榜只要像平常一樣喝水，就能輕鬆管理體態，讓不少想減重卻難以改變飲食習慣的人躍躍欲試。但「喝水減肥」的概念和功能性飲水的健康幫助，的確還有待商榷。



特水的其中成分 與促進代謝有關



「特水」的核心成分是從發酵米糠中萃取的多酚化合物HMPA。根據SUNTORY公開的研究報告，研究團隊針對體重指數介於23到30的受試者進行為期12週的試驗，讓受試者每天攝取含有23毫克HMPA的飲品。結果顯示實驗組的內臟脂肪面積平均減少約2平方公分，而未攝取HMPA的對照組則增加約2平方公分。研究人員認為這種成分可能透過促進代謝、加速脂肪分解等方式產生效果。

需要特別說明的是，內臟脂肪是累積在腹腔器官周圍的脂肪組織，與皮膚下方可觸摸到的皮下脂肪不同。當男性腰圍超過90公分、女性超過80公分時，通常代表內臟脂肪已經過量，這種狀況與心血管疾病、糖尿病等代謝性疾病的風險密切相關，單靠飲用機能水恐怕難以全面改善。



每日正確飲水 做好整體健康管理



儘管功能性飲水概念新穎，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師強調，良好的飲水習慣本身就對身體有多重益處；而一般成年人每天建議的飲水量約為體重公斤數乘以30到40毫升，例如60公斤的成人每日約需1800到2400毫升水分。充足的水分攝取能維持大腦運作效率、協助腎臟排除代謝廢物並降低結石風險、保持血液適當濃度減輕心臟負擔，同時幫助消化系統正常運作、維持關節靈活度。

鄔碧瑜醫師提醒，無論是普通飲用水或添加機能成分的產品，都只能作為健康管理的輔助角色。想要有效減少內臟脂肪，其根本之道仍在於控制熱量攝取、建立規律運動習慣、確保充足睡眠品質與適度紓解壓力。過度仰賴單一產品而忽略整體生活型態的調整，不僅減重效果有限，更可能讓人輕忽肥胖帶來的健康警訊。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

