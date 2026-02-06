日本「現象級」性感Coser yunocy降臨台北！FF46火辣化身福音戰士明日香

eruk（左）、Peach（中）、志央（右）。（圖／桃羽Family社團提供）

【警政時報 司徒／臺北報導】台灣同人圈年度最大盛事 Fancy Frontier 開拓動漫祭46（FF46），即將於 2 月 6 日至 2 月 8 日 在台北花博公園爭艷館盛大登場。今年活動尚未開幕便話題滿滿，除了同人創作與舞台活動外，更迎來多位日本人氣 Coser 跨海參戰，其中最受矚目之一的正是被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣實況主兼 Coser 的「yunocy」，她在IG上坐擁超過50萬粉絲，向來以火辣曲線與高完成度 Cosplay 作品聞名。身高 158 公分的她，憑藉完美比例與強烈舞台魅力，多次在社群掀起瘋傳熱潮，人氣橫掃台日動漫圈。

其實，yunocy與台灣粉絲早有深厚緣分。她曾於2025年台北電玩展首度訪台，為知名卡牌遊戲站台，立馬引發攤位擠爆，面對台灣粉絲的熱情與支持，yunocy坦言讓她「印象非常深刻」，因此一直希望能以更完整的Cosplay活動回饋粉絲。這次她將第三度訪台，並把最重量級演出獻給 FF46以迎接台灣粉絲。

yunocy近期更在社群悄悄曝光 Cos 練習畫面，預告將挑戰經典動畫《新世紀福音戰士》中超人氣角色－惣流•明日香•蘭格雷，而且還是粉絲最期待的 「緊身衣版本」。她透露，事前研究台灣 FF 活動環境後，發現場地寬敞、拍攝氛圍自由，因此決定挑戰一直夢想詮釋的明日香角色，希望能留下最具代表性的演出。

日本超人氣實況主兼Coser「yunocy」明起將一連三天在台北花博FF46登場。（圖／翻攝自yunocy官方社群）

yunocy 也特別表示，在日本 Cosplay 活動中，通常較難安排粉絲合照時間。然而為了回應台灣粉絲的支持，yunocy透露，已在 X（Twitter）與 IG 收到不少私訊，甚至在直播時也有粉絲留言表示「一定會到 FF46 現場找她」，讓她直呼既開心又期待。因此這次來台，她將於 FF46 攤位規劃互動環節，讓粉絲能近距離交流與拍照。除此之外，她也準備誠意滿滿的限定周邊商品，不僅推出全新寫真新刊套組，更加碼推出 「1分鐘拍攝互動券」，不論雙人合照、個人拍照甚至手機錄影皆可，希望讓台灣粉絲留下寶貴既難忘回憶。

談到再度來台的心情，yunocy 也笑說自己非常期待。她透露平時就很喜歡彩妝與服裝，這次希望能趁著 FF46 期間，逛逛「只有台灣才有的商場與特色店家」，好好感受台灣的流行文化。

除了 yunocy，本屆 FF46 另一大焦點，則是由 Peach、eruk 與志央組成的日本新銳 Cosplay 團體「桃羽Family」。三人近年迅速竄紅，被視為日本最具潛力的 Cosplayer 新生代勢力之一。

此次 FF46 為桃羽Family首度海外參展，三人更特別選擇人氣手遊《絕區零》角色登場，服裝與道具細節製作精緻程度令人驚艷，也展現她們對首次海外演出的高度重視。

談到首次訪台心情，桃羽Family難掩興奮。她們表示，除了 FF46 活動外，三人也列出夢想清單，期待利用空檔時間造訪世界知名地標台北101打卡朝聖，同時更想品嚐牛肉麵、滷肉飯與小籠包等經典台灣美食，三人甚至笑說：「一下飛機就想先衝鼎泰豐！」

