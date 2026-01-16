日本一番頂級橄欖油竟是橄欖粕油 3嫌交保 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

在國內通路賣場行銷的「日本一番頂級橄欖油」竟是從榨取橄欖油後剩下的橄欖渣中提煉出來的「橄欖粕油」，士林地檢署15日指揮保七總隊第三大隊搜索新北市的堡晟興業及楓緣國際2家公司及倉庫共4處，並帶回3名陳姓被告5名證人到案說明，檢察官偵訊後，依詐欺罪嫌諭令各以30到100萬元交保。

檢警調查，橄欖粕油是由第一次壓榨後剩下的「橄欖渣」（pomace）提取的油，價格比初榨橄欖油便宜，適合煎、煮、炒、炸、烘焙，替代家中其他烹調油。堡晟興業及楓緣國際2家公司自113年起，自國外輸入「橄欖粕油」，假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售予下游廠商。

保七總隊報請士檢指揮，由檢察官蔡景聖偵辦，15日由保七總隊第三大隊會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，前往位於新北市八里及三芝的堡晟興業及楓緣國際2家公司倉庫及涉案人之住處等4處搜索，並帶回3名陳姓及證人5人到案說明。

經檢察官訊問後，認被告3人涉犯刑法之三人以上共同詐欺取財及食品安全衛生管理法之假冒食品等罪嫌，諭知3名被告各交保新台幣100萬元、50萬元及30萬元。

士檢表示，將持續釐清案情，以保障民眾權益。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

