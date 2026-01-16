「日本一番頂級橄欖油」爆假貨 黑心父子將廉價殘渣油混充販售！8人到案

市售標榜產自義大利的「日本一番頂級橄欖油」竟爆出以假亂真，且知名連鎖全聯也有販售。示意圖。（翻攝自photoAC）

市售標榜產自義大利的「日本一番頂級橄欖油」竟爆出以假亂真，且知名連鎖全聯也有販售。士林地檢署偵辦假冒販售案，查出堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司，涉嫌自2024年起從國外進口成本低廉的「橄欖粕油」假冒「日本一番頂級橄欖油」販售給下游廠商。

檢警偵辦假冒販售案，昨（15日）持法院核發之搜索票，會同衛福部食品藥物管理署、新北市政府衛生局，前往新北市的公司舊址、倉庫及涉案人住處等4處搜索，帶回公司負責人陳姓男子及分別擔任廠長、員工的2名兒子、5名證人，總計8人到案。

檢警調查發現，負責人陳志豪為父親，掌控旗下2家公司由，並安排2名兒子分別擔任廠長及公司員工，涉嫌以進口成本低廉的「橄欖粕油」假冒「日本一番頂級橄欖油」販售給下游廠商，違反《食品安全衛生管理法》及刑法加重詐欺等罪嫌。據了解，橄欖粕油為橄欖殘渣提煉油脂。

對此，檢方複訊後，分別諭知被告陳志豪以100萬元交保、另2名兒子分別以50萬、+30萬交保，並持續追查相關油品實際來源、流向及是否已流入市面販售。

