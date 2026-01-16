「日本一番頂級橄欖油」竟是殘渣油脂！檢調約談黑心業者、百萬交保

記者林盈君／台北報導

士林地檢署偵辦「進口食用油涉假冒案」，查獲堡晟興業、楓緣國際企業，自2024年起，涉嫌以低價的「橄欖粕油」，混充假冒成「日本一番頂級橄欖油」，販售給下游的廠商，賺取不法利益。昨（15）日，檢警大動作發動搜索，包括公司舊址、倉庫及住處等4處，帶回陳姓負責人等3人，訊後認涉犯共同詐欺、食安法等，分別諭知100萬、50萬及30萬元交保。

檢警查獲業者涉嫌以低價「橄欖粕油」，假冒「日本一番頂級橄欖油」販售給下游廠商。（示意圖／pixabay）

檢警調查，堡晟興業、楓緣國際企業自前年間，從國外買進低價的「橄欖粕油」，混充假冒「日本一番頂級橄欖油」賣給下游廠商。所謂的「橄欖粕油」就是橄欖殘渣提煉油脂，成本極低廉，卻冒充高級油品販售。昨天警方持搜索票，會同衛福部食品藥物管理署、新北市衛生局等單位，搜索涉案公司及倉庫等，查扣相關進銷貨帳冊及證物，並帶回陳姓負責人父子3人、以及5名證人。

檢方複訊後，認為陳姓負責人等3人涉犯詐欺、食安法「假冒食品罪」，諭知陳姓負責人100萬元交保，2名兒子分別以50萬和30萬交保，並持續追蹤油品流向。士林地檢署強調，會全力防堵不實標示油品流入市場，以保障民眾權益。

