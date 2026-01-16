「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架

【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，並以「日本一番頂級橄欖油」名義重新包裝銷售。士林地方檢察署目前已展開刑事偵辦，涉案陳姓負責人經約談後，獲准以新台幣100萬元交保。食藥署表示，相關油品全面下架。

「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充。（圖／翻攝畫面）

食藥署指出，此案係該署主動監測發現異常後通報新北市政府衛生局與內政部警政署保安警察第七總隊共同調查。調查人員在陳姓業者所屬公司及其關聯廠址同步執行搜索，當場封存橄欖油成品及原料油，並查扣分裝設備與生產器具。



根據調查，涉案業者自海外進口成本較低的橄欖粕油，經重新標示後以高價橄欖油販售給下游廠商，涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《刑法》詐欺罪。食藥署A表示，該業者產品標示與實際內容物不符，涉有混充與假冒行為，已報請士林地檢署偵辦。



食藥署補充，除刑責部分，現場亦發現該廠存在衛生違規情事，新北市政府衛生局已依法要求限期改善，並命令相關產品全面下架與回收，防止問題油品流入市面。



針對此案，食藥署強調市售食品不得有任何攙偽或不實標示，主管機關將持續執行源頭監管與抽驗，並呼籲業者自律經營，保障消費者權益與食品安全。士林地檢署偵辦仍在進行中，相關進展將由檢調單位對外說明。

