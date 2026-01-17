「日本一番」橄欖油爆混充風暴！父子三人涉食安案 180萬交保

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

主打「日式風味、不破壞蔬菜原色」的「日本一番頂級橄欖油」，近日遭檢舉疑似以廉價的橄欖粕油（Pomace Oil）混充橄欖油販售，引發食安疑慮，檢方已搜索相關公司並帶回負責人父子三人到案，經複訊後裁定合計180萬元交保，案件仍持續擴大追查中。

士林地檢署15日指揮保七總隊第三大隊，會同食品藥物管理署與新北市衛生局，兵分多路搜索代理進口商保晟興業、楓緣國際企業及相關倉庫，並帶回公司負責人到案說明。

檢方調查發現，兩家公司自2024年起，涉嫌自國外進口橄欖粕油，卻以橄欖油名義包裝，對外販售「日本一番頂級橄欖油」給下游廠商，恐已違反《食品安全衛生管理法》，相關流向與銷售情形仍在釐清中。

經檢察官複訊後，認定公司負責人陳志豪與兩名兒子，涉嫌共同詐欺取財、假冒食品等罪嫌，裁定分別以100萬元、50萬元及30萬元交保，合計180萬元。全案後續仍將持續擴大追查，以釐清是否有其他業者或通路涉入。

