日本「翡翠騎士」12/21嘉市演出 共譜台日青春樂章

（中央社記者姜宜菁嘉義市17日電）嘉市府將於12月19日起舉辦2025嘉義市國際管樂節，市府今天宣布，有「翡翠騎士」美稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」將參與，共譜台日青春音樂交流動人樂章。

市長黃敏惠表示，嘉義市多年來致力推動「管樂之都」品牌，以音樂連結世界，今年能與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流重要里程碑；她希望透過音樂的語言，讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在嘉義市找到屬於自己舞台。

市府此次與中華文化總會攜手合作，邀請日本農大二高吹奏樂部「翡翠騎士」來嘉義演出，為管樂節注入高水準音樂能量。

市府表示，「翡翠騎士」以整齊劃一的行進隊形與磅礡的音樂張力聞名，是日本最具代表性的高中吹奏樂團之一，曾在日本各項全國比賽中屢獲金賞，享有「日本高中吹奏樂界的金字招牌」美譽。

嘉義市府透露，「翡翠騎士」預計12月21日在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，演出結束後，團員們更將移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」（嘉義市政府北棟大樓預定地），舉辦戶外快閃活動，以青春節奏與在地民眾零距離交流，共同吹響跨文化友誼樂章。

文化局長謝育哲指出，「2025嘉義市國際管樂節」將於12月19日至2026年1月1日登場，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。（編輯：陳仁華）1141117