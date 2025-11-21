日本「自民維新聯合政權」滿1個月！《日經》指「政策協調架構轉變」：安保議題由「自維國民」主導、「政治與金錢」由「立國公」推進

日本自民黨與維新會組成的聯合政權自成立以來，於今（21日）屆滿一個月。根據《日經》報導，在日本首相高市早苗政權以少數執政的格局持續之下，要實現各項政策，「與在野黨的協議成為關鍵」。此外，有關「政治與金錢」的討論，也由立憲黨、國民黨、公明黨這3個在野黨主導推進。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

自民－維新聯合政權滿一個月，政策協調的架構正在轉變：

安保議題由「自維＋國民」主導，「政治與金錢」由「立－國－公」主導

自民黨與日本維新會組成的聯合政權自成立以來，至今在 21 日屆滿一個月。以安全保障為主的「高市色彩」議題浮上檯面，執政黨與在野黨之間政策協商的框架也正發生變化。在高市早苗政權以少數執政的格局持續之下，要實現各項政策，與在野黨的協議成為關鍵。另一方面，有關「政治與金錢」的討論，則是在野黨主導下推進。

自民黨的安全保障調查會於 20 日在黨本部啟動了針對國家安全保障戰略等三份安保相關文件的修訂討論。首相已表明考慮將防衛費提升至國內生產毛額（GDP）2%這一目標的達成年限，從原訂的 2027 年度提前兩年。修訂時是否在 2% 的基準上再行加碼，也被視為未來的爭論焦點。

調查會在會議上，先請政府方面說明前一次 2022 年修訂時的程序以及現行三份文件的內容。

會後，小野寺五典會長向媒體表示：「關於與維新之間協議的方式，也必須加以討論。」自民黨與維新之間的聯合協議文件中，寫明將提前進行修訂。最快可能在年內成立執政黨之間的協商平台。

自民黨在前一屆石破茂政權時，已在眾參兩院都淪為少數執政黨。法案通過必須仰賴在野黨的合作。當時政權主要將與在野黨的協商焦點放在所得稅免稅額「年收入 103 萬日圓門檻」的調整、高中學費免學費化、汽油減稅等議題上，安全保障則並未成為主要論點。

高市政權的聯合夥伴改成了維新。雙方在保守理念上有高度共鳴。以「和平政黨」自許的公明黨離開聯合政權後，執政方在主張安保政策等面向時的政治環境更為寬鬆。也因此，為了爭取對首相及維新有強烈支持的保守層，政策議題「右轉」的看法根深蒂固。

自民與維新兩黨也瞄準擴大國產防衛裝備品的出口。雙方提出，要在 2026 年的通常國會會期內，廢除防衛裝備出口要件中的「五類型」。在岸田文雄政權時代，因公明黨反對，自民黨曾放棄廢除這五類型的構想，這是過去的經緯。

新的政策協調架構也逐漸浮現。國民民主黨黨首玉木雄一郎對於提前修訂三份安保文件、以及廢除五類型，皆表達贊同。他在 10 月曾說：「（這兩件事）都應該做。我們也希望能對三份文件的修訂提出建設性的建言。」自民黨內部有聲音認為，應將與國民民主黨的合作也納入考量。

三份安保文件的修訂，以及規範裝備品出口要件的「防衛裝備轉移三原則」，皆可透過內閣會議的決議來定奪，並不需要國會的承認。但由於在財源等面向勢必會在國會遭在野黨追問，對於少數執政的高市政權而言，取得廣泛黨派的理解，是維持政權穩定運作的重要關鍵。

其他層面的協調架構也在被預想之中。在自民與維新的聯合協議文件中，寫明將在 2026 年的通常國會制定「日本國國章損壞罪」，以處罰破壞日本國旗等行為。雙方主張，必須「消除目前只有『外國國章損壞罪』而沒有日本國國章損壞罪的矛盾」。

參政黨也可能成為合作對象。該黨在 10 月已向國會提交包含國章損壞罪的刑法修正案。黨首神谷宗幣也向高市首相呼籲：「務必合作推進此案。」維新代表吉村洋文也表達與參政黨合作的意願。

至於稅制與社會保障等持續性課題，則較可能由重視「負責的財政運營」的立憲民主黨與公明黨等在野勢力，成為合作的焦點。將於 21 日由內閣決議的經濟對策中，納入了汽油減稅措施，也是包括公明黨在內的與野六黨協商達成的共識。

公明黨主張進一步提高年收入門檻（年收壁壘），並恢復年少扶養扣除。國民民主黨亦表達相同訴求，雙方步調一致。立憲民主黨則在政策與選舉戰略上，都尋求與公明黨合作。對自民黨而言，與公明黨的合作也有可能成為維繫與其關係的籌碼。

政治與金錢議題 企業與團體捐款規制由在野主導

在野黨方面則積極推動強化對企業與團體政治獻金的規範。國民民主與公明兩黨在 19 日共同提交相關法案。立憲民主黨也傾向贊成，並要求展開協調。這三個在野黨，正試圖向自民與維新施壓，要求表態支持。

該法案並未全面禁止企業、團體捐款，而是為了提高透明性，將捐款的接受對象限定為政黨本部與都道府縣聯合會，並設定上限。總額部分，一年最多 1 億日圓，對同一團體則限定每年上限 2000 萬日圓。

自民黨對加強規制態度謹慎，反駁稱「與其禁止，不如加強公開」。然而，立憲民主、國民民主與公明三黨的席次合計仍未過半。曾主張「應全面禁止」企業、團體捐款的維新，則與這三黨保持距離。

維新共同代表藤田文武在 19 日的記者會上談到立憲、國民、公明三黨提出的方案時表示：「以目前的內容來看，要一起行動實在非常困難。」他主張，上限應與個人政治獻金相同，每年 150 萬日圓以下才合理。他並指出，政黨本部等仍可將資金移轉給下屬支部，對此表示懷疑其實際效果。

