日本「蕎麥麵制霸名人」大內卓 攜手二林農會進入校園傳藝

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日本「蕎麥麵制霸名人」大內卓來台示範蕎麥麵製作。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕彰化二林擁有「蕎麥之鄉」美名，二林鎮農會與被譽為「日本手打蕎麥麵制霸名人」的大內卓今(11)日進入高雄校園推廣食農教育，大內卓表示，希望台灣人能更認識蕎麥麵文化，也藉由一碗麵深化台日友誼。

二林鎮農會理事長陳界灯、二林斗苑休閒農業區發展協會理事長洪庸聖等人，與來台交流的日本關西上砂川手打蕎麥麵愛好會職人團隊，今前往中山工商進行文化交流。大內卓擁有六段資格，為日本蕎麥多項全國冠軍得主，他親自示範手打蕎麥麵技藝，40餘分鐘將蕎麥與小麥麵粉揉和，化作滑溜可口蕎麥麵，動作一氣呵成，學校老師也讚嘆不已。

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陳界灯說，中區農改場於1983年到二林教導種植蕎麥，當時的用途是作為綠肥，但農民很勤奮，發展出蕎麥產業文化，近年更與日本全麵協合作，在二林成立海外第一座手打蕎麥麵道場。他說，大內卓今年主動來台交流，二林斗苑休閒農業區發展協會與中山工商產學合作，一起為台灣蕎麥產業注入新動能。

大內卓表示，日本料理於2013年被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產，而蕎麥麵更是唯一冠上「日本」名稱的代表性料理。純手工蕎麥麵僅以蕎麥粉與水製作，透過揉麵、擀麵、切麵及煮麵等工序完成，非常考驗製作者功力。近年來蕎麥因具有無麩質特性而受到國際市場關注，歐美國家也逐漸發展出多元蕎麥料理，非常開心能來台交流。

大內卓將麵團揉成菊花狀。(記者洪臣宏攝)

大內卓將麵條切割成同樣細度。(記者洪臣宏攝)

大內卓率團隊與二林鎮農會進入校園推廣蕎麥文化。(記者洪臣宏攝)

蕎麥麵為日本經典美食之一。(記者洪臣宏攝)

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