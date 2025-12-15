日本一蘭拉麵「買1送5」揪甘心！花費不用200元，省荷包點餐攻略曝。圖／翻攝自台灣一蘭拉麵臉書

現代育兒成本高，許多家長在日常生活中承受龐大壓力，除了學費、育兒用品支出，外食餐費也成為家庭預算中的重要考量，懂得善用餐飲優惠，已成不少家庭精打細算、減輕經濟壓力的關鍵方式。近日，日本社群平台就流傳一張「6人份拉麵只要980日圓（折合台幣約197元）」的照片，引爆熱烈討論，讓許多育兒家庭發現既省錢又貼心的好康優惠。

日本一蘭提供免費兒童拉麵

根據日媒《Financial Field》報導，日本一蘭拉麵對小學6年級以下孩童提供「兒童拉麵」免費服務。每名點餐的成人最多可替5位兒童兌換免費兒童拉麵，實際結帳只需支付成人那碗拉麵的費用。兒童拉麵份量為成人的一半，湯頭與麵條品質與一般拉麵相同。

客製化點餐與加麵規則

不僅如此，孩子還能自行填寫客製化菜單，但只可選擇是否加蒜、加蔥及叉燒。若孩子吃不飽，可自費加麵，一般加麵210日圓（折合台幣約42元）、半份麵150日圓（折合台幣約30元）。若以一家六口為例，即使加麵，總花費仍遠低於全數點成人份的費用。

台灣一蘭拉麵也有類似優惠，大人只要點1碗豚骨拉麵，最多可替2名12歲以下兒童兌換免費拉麵。圖／翻攝自台灣一蘭拉麵臉書

網友呈兩派看法

此優惠在日本網路上掀起熱議，支持者認為，小六以下免費實屬少見，對育兒家庭非常友善；反對者則指出，優惠可能由其他消費者間接承擔，對單身族群不公平，也有人反駁，多子家庭本就存在，不應質疑「佔便宜」。

台灣一蘭也有划算好康

事實上，台灣的一蘭拉麵也有類似服務，需先下載官方App註冊會員，每天可領取兌換券。大人只要點1碗豚骨拉麵，最多可替2名12歲以下兒童兌換免費拉麵，為育兒家庭提供方便又划算的選擇。



