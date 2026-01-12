日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡

國際中心／張予柔報導



日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。

去日本旅遊要注意！「蜱蟲傳染病」疫情創新高…專家示警：嚴重恐器官衰竭亡

日本蜱蟲傳染病嚴重時血小板會大幅減少，可能導致出血不止、意識障礙，甚至死亡。（圖／翻攝自Ｘ＠BanziroG）根據日本國立健康危機管理研究機構公布的數據，SFTS是一種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而傳播的疾病。感染者初期可能出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，病情嚴重時血小板會大幅減少，可能導致出血不止、意識障礙，甚至死亡。2025年初步通報病例達191人，是歷年最高紀錄。目前全日本已有32個都道府縣通報病例，其中以西日本最為集中，高知縣15例最多，靜岡縣與大分縣各13例，長崎縣12例，佐賀縣與熊本縣各11例，兵庫縣10例。



廣告 廣告

去日本旅遊要注意！「蜱蟲傳染病」疫情創新高…專家示警：嚴重恐器官衰竭亡

日本蜱蟲傳染病重症化後致死率超過一成，民眾若遭叮咬切勿自行強行拔除蜱蟲，應立即就醫。（圖／翻攝自Ｘ＠nhk_news）不過，疫情也正逐步擴散至東日本，北海道、茨城縣、栃木縣、神奈川縣等地近期出現首例確診。以神奈川縣為例，松田町一名60多歲女性在自家附近農田工作時，遭蜱蟲叮咬後感染SFTS，出現發燒、腹瀉症狀住院，經基因檢測確認陽性，目前已康復出院。專家提醒，SFTS重症化後致死率超過一成，民眾若遭叮咬切勿自行強行拔除蜱蟲，應立即就醫。

原文出處：去日本旅遊要注意！「蜱蟲傳染病」疫情創新高…專家示警：嚴重恐器官衰竭亡

更多民視新聞報導

澳洲正式實施未成年社群禁令 Meta首周即封鎖近55萬個帳號

全球地緣政治風險攀升 為何黃金成為投資新寵？

一眼看新聞／伊朗失控大規模示威！4大導火線一次看

