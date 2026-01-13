日本「蜱蟲病」病例創新高 醫籲野外活動避免遭叮咬

民眾赴日旅遊要注意，以蜱蟲為感染媒介的「發熱伴血小板減少綜合症」(SFTS)在日本境內病例數創歷史新高。國泰醫院皮膚科醫師羅陽今天(13日)表示，蜱蟲病嚴重者可能出現神經學與系統性症狀，致死率高，他建議民眾在野外活動時穿著長袖衣褲，避免遭叮咬，若遭叮咬應及早就醫。

日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少綜合症」(SFTS)，2025年日本全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。

國泰醫院皮膚科醫師羅陽13日受訪指出，大部分蜱蟲叮咬的疾病多由硬蜱所造成，蜱蟲常出現在草叢中的老鼠等小型哺乳動物身上，但在鹿等大型哺乳動物身上也可見其蹤影。遭蜱蟲叮咬會產生局部發炎、紅腫的現象，較嚴重則會輕微潰爛、有傷口，一般用四環黴素類的抗生素即可控制；最嚴重則是造成「萊姆病」，會出現系統性症狀，包括關節、心臟或神經都會受到影響，文獻顯示致死率從10%幾到晚期的40%、50%不等，但在先進國家，只要及時就醫、及早投藥，理論上致死率並不高。

羅陽表示，當蜱蟲吸附至人體，外觀會呈球狀，此時若直接將其拔除，恐會將蜱蟲的口器拔斷並殘留在人體內，導致後續發炎反應，因此一旦遭蜱蟲叮咬，建議應盡快就醫處理。他說：『(原音)通常一旦它的口器咬上去之後，它就不會放開，所以就變成鼓的像一個球這樣子，所以其實就是在那個口器跟人體的接觸處，其實就因為有這個東西，所以它就會有一點發炎反應，所以如果不把蜱蟲移除的話，那這個地方有些人會像發炎潰爛，就像爛一塊在那裡，那你不治療，當然就比較會造成之後的繼發性細菌感染之類的問題。』

羅陽提醒，民眾若要去日本旅遊，或是前往台灣東部、離島等野外草地多的地方，建議穿著長袖長褲，在褲子與襪子的接縫處也應完整包覆，返家時也應沐浴清潔，確認身體是否有遭蜱蟲叮咬，以及早就醫。

疾管署於2019年公布我國首例SFTS病例，並於2020年將其列為我國第四類法定傳染病。疾管署指出，SFTS潛伏期約7至14天，人類遭叮咬後，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰或瘀斑，並出現發燒、噁心、嘔吐、食慾不振、血小板及白血球減少的情形，少數患者可能出現多重器官衰竭，甚至死亡。