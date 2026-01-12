日本「蜱蟲病」通報數創新高！專家曝感染高峰期：嚴重恐器官衰竭亡

國際中心／張尚辰報導

日本蜱蟲病通報數創新高。（圖／翻攝自Pixabay）

赴日旅遊要小心！日本官方通報，2025年日本全國由蜱蟲傳播的發燒伴血小板減少症候群（SFTS）病例數初步統計已達191例，創下歷史新高，且疫情已擴及東部地區。對此，專家提醒，每年約在3月起病例數便會逐漸增加，呼籲民眾應提高警覺。

根據日媒《NHK》報導，SFTS是一種經由攜帶病毒的蜱蟲叮咬而傳播的傳染病，患者在感染後可能出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時血液中的血小板會大幅減少，恐導致無法控制的出血、意識障礙，甚至死亡。

日本國立健康危機管理研究機構公布的數據顯示，2025年通報的SFTS初步患者人數為191人，為歷年最高，較2023年創下的前一項紀錄增加約50人。

報導指出，日本目前已有32個都道府縣通報病例，其中多數集中在西日本地區，包括高知縣15例、靜岡縣與大分縣各13例、長崎縣12例、佐賀縣與熊本縣各11例，以及兵庫縣10例。

此外，根據地方政府公告，北海道、茨城縣、栃木縣、神奈川縣等地也出現首次確診病例，顯示病毒正逐步向日本東部地區擴散。

日本國立衛生風險管理研究所獸醫科學部部長前田健表示，「我們希望民眾能夠了解，日本境內存在致死率相當高的蜱傳傳染病。」他也提醒，每年約在3月起病例數便會逐漸增加，民眾從事登山、露營等戶外活動時，應穿著可遮蔽皮膚的衣物，並使用防蟲藥劑，以降低感染風險。

