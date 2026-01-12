日本「蜱蟲」傳染病例創新高 嚴重者恐器官衰竭亡

日本蜱蟲傳染病疫情升溫，根據《NHK》報導去（2025）年因蜱蟲感染「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」的人數持續攀升。最新統計顯示，去年累計通報病例已達191例，創下歷史新高。原本病例多集中在西日本，如今感染地區擴散，包含北海道與關東地區的神奈川縣皆出現確診案例，顯示感染風險正逐漸蔓延全國，專家也呼籲民眾提高警覺。

什麼是蜱蟲？

蜱蟲俗稱「壁蝨」、「八腳怪」，偏好生長在潮濕、陰涼的環境，因此夏天需要特別注意。除了擁有特殊螺旋形的口器外，還會在咬傷處分泌黏液凝固，民眾若被叮咬千萬別用手拔，以免把病原體擠進人體內，引發感染。

蜱蟲在吸血的過程中，可能將各式各樣的細菌、病毒傳染給人體，帶來的傳染病包括萊姆病（Lyme disease）、Q熱（Q fever）、兔熱病（Tularemia）等，因此在移除蟲體後，還必須追蹤有無得到蜱蟲傳染性疾病。

遭蜱蟲叮咬恐染SFTS 嚴重者恐致命

SFTS主要透過蜱蟲叮咬傳播，根據衛福部資料，其潛伏期約7至14天，咬傷部位多會出現紅腫、皮疹、水皰等。患者初期可能出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，若病情惡化，恐導致血小板數量急速下降、凝血異常，嚴重者還可能會引發意識障礙、多重器官衰竭甚至致命，且致死率約5％至15％，目前我國衛福部已將SFTS列為第四類法定傳染病。SFTS雖無特效抗病毒藥物，但透過積極的支持性療法可降低致死率。

SFTS主要透過蜱蟲叮咬傳播，嚴重可能致命。（圖／衛福部疾管署提供）

日本病例持續增加、傳染地區擴散

日本國立健康危機管理研究機構指出，去年的確診數191例，比起過去高峰期2023年多出逾50例，創下歷年來最高紀錄。目前全日本有32個都道府縣通報病例，患者多集中在高知、靜岡、大分等西日本地區，不過根據各地資料，北海道、茨城縣、栃木縣、神奈川縣等地，首次出現感染案例，顯示疫情正逐漸向東擴散的趨勢。

3月起邁入高風險期

日本專家提醒，每年3月隨著氣溫回升，蜱蟲活動力提升，確診數往往也進一步增加。民眾無論從事農作或戶外活動，應盡量穿著長袖、長褲並使用防蚊蟲用品，且不接觸野生動物，降低被叮咬的風險，回家後也要盡速更衣沐浴。若不慎遭蜱蟲附著，切勿徒手拔除，應立即就醫處理，避免感染風險。