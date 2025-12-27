日本《讀賣新聞》：日本提升新型防衛應處中國威脅
〔記者蘇永耀／台北報導〕日本《讀賣新聞》今日最新報導指出，26日經高市早苗內閣會議決定的2026年度預算案防衛費，首度達到9兆日圓，創下史上最大規模。在中國持續軍事擴張、日中對立加深之際，將持續提升應對力，並因應利用無人機等的新型戰鬥方式。
報導提到，防衛大臣小泉進次郎在同日記者會上表示，防衛費是「面對戰後最嚴峻複雜的安全保障環境，為徹底守護日本而最低限度的必要支出」。「讀賣」認為雖然避免直接提及，但明顯以中國為主要因應對象。尤其共軍近年活化台灣周邊演習，並強化與俄羅斯軍事活動的協作。自高市首相在國會答詢中針對台灣有事表態後，中國軍機對自衛隊機進行雷達照射等威嚇行為頻繁發生。
讀賣指出，明年度預算案防衛費較前一年度初編增加3.8%，達9兆353億円。高市政府自22年決定國家安全保障戰略等安保3文書，強調大幅強化防衛力，並加速整備。在美國川普政權對同盟國要求增加防衛費之際，日本政府方針為持續主動推進防衛力整備。
具體項目部分，讀賣說，主要建構長程「遠距防衛能力」。包括推進射程超過1000公里的「12式陸基反艦飛彈」的升級型，以及飛行速度達音速5倍以上、攔截困難的「極音速導彈」籌獲。
而為因應新型戰鬥，讀賣提到，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中，無人機與太空軍事利用備受矚目，日本也加速因應。針對入侵日本島嶼等部位的敵軍，利用空中、海上、海中大量無人機阻擋的沿岸防衛構想。另為強化西南諸島防衛，將陸上自衛隊第15旅團(那霸市)升格為師團。同時，也將航空自衛隊改稱「航空宇宙自衛隊」。
相關新聞請見
日媒爆中國AI介選手段！偽造「在地口音」鎖定2026、2028大選滲透
更多自由時報報導
藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可
中國加碼砍旅日團客4成 業界封口
國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話
劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？
其他人也在看
美報告曝北京攻台計畫 中國國防部：隨時能戰｜#鏡新聞
最近美國五角大廈報告指出，中國正朝著2027年底前，對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力邁進，昨天(12/25)中國國防部回應了，發言人張曉剛在記者會上，口氣狂妄的說：中國隨時能戰，戰之必勝。而針對中國，持續並快速地，強化軍事力量這件事，日本官房長官木原稔則表示，日本將對周邊的軍事動向，保持高度關注。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
華郵：美助台軍事轉型 矯枉過正
美國政府日前宣布對台110億美元軍售，《華盛頓郵報》編輯委員會社論卻指出，這筆規模最大的軍售有助於幫助台灣軍事轉型，嚇阻大陸可能的攻擊。然而，這也是美國數月以來太過偏袒北京的政策之後，一次矯枉過正的轉變，華府想兩邊討好，最後恐落得兩頭空。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台灣可效法？以色列1優勢成外交武器
[NOWnews今日新聞]《路透社》本月中旬曾獨家報導，台灣外交部副部長吳志中近期祕訪以色列，雖未透露雙方交流內容，但不少人認為可能與打造「台灣之盾」有關，畢竟以色列是軍事科技大國，著名的鐵穹（Iro...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 5
說好顧民生？藍白卡總預算排彈劾總統案 王定宇批「傷害國安」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導接近年末，儘管明年度中央政府總預算案今（2025）年8月就已送入立法院，但迄今仍無機會送入委員會進行實質討論與審查，倒是藍白提出彈劾總統賴清德一案，已被列入明（26）日大院的院會議程。對此，民進黨立委王定宇今（25）日痛批，國家安全是台灣民主自由與經濟發展的基礎，並無黨派、族群色彩之分，若阻擋國防預算的審查，唯一稱心如意的就是中共與中國解放軍。王定宇指出，今年已經過到最後一週了，迄今2026年的年度預算還擋在程序委員會外面，藍白聯手讓國家的年度總預算，連付委審查都沒有，連一毛錢都不讓人審，這導致國家施政的延宕、新增計畫無法執行。王定宇說明，按照相關法律規定，如果立法院不審預算，未來只能延續2025年既有的預算去執行，所有新增計畫、新興預算都無法動支；其中攸關國家安全的年度例行的國防預算、新興計畫與新增預算，大約有780億會因為藍白不審預算，導致無法動支。他透露，這影響到國防預算裡面的14%，但影響遠大於表面數字的百分比，受到衝擊的計畫相當多，包含建構台灣戰場醫療急救能量的「軍事醫療投資」、幻象2000等七型軍機的重要零部件、F-16作戰支援的電戰莢艙、魚叉岸置型防衛飛彈、遠程精準打擊的火力、指管系統、油料、彈藥與裝甲車的相關維護，都因藍白聯手阻擋國防預算審查，無法獲得。另，王定宇強調，攸關國軍作戰能力的訓練計畫，不管是到美國受訓，或請具備現代化作戰經驗及訓練能力的教官來台協訓，相關新增計畫、新興預算無法進行，而這些訓練和指管系統，也攸關台灣能不能建立跟盟軍間的聯合作戰默契與能力，以及指管一體化鏈結，讓盟軍跟台灣的國防能夠互相奧援，這都是影響國安非常重要的項目。王定宇說，國家安全是台灣民主自由與經濟發展的基礎，並無黨派、族群色彩之分，若阻擋國防預算的審查、妨害國家安全，唯一稱心如意的就是中共與中國解放軍；若台灣連年度例行國防特別預算都無法審查，不只影響國軍戰力，也對國際釋放出台灣沒決心保護自己的錯誤訊息。他進一步透露，年度預算的延宕，將衝擊國防特別預算、國防特別條例、重要的軍事投資及對外的軍事採購，或者國造武器系統的取得，都會因這些新增計畫、新興預算被阻擋下來而無法進行。「有的可能只是延後延遲，有的是錯過了這個機會，未來要再取得將會難上加難」，王定宇語重心長地說，真的希望盡快能夠審查年度預算，這是立委的本分，如果透過綁架預算審查、不審預算，來逼迫行政單位接受藍白通過的違憲、增加預算支出的決議，此行為本身就是違反憲法的規定，也直接傷害了國家的利益、人民福祉。最後，王定宇喊話，希望藍白想清楚，民主國家人民最大，台灣人民也應該張大眼睛看清楚誰在違憲、勒索、綁架與不審預算，要逼行政單位來聽立法院的增加預算支出的違憲決議，是誰在透過綁架預算審查在傷害國家的安全、人民的福祉？人民應該把憤怒發出來，否則國家建設的延宕、國防安全的損害，受害的還是全體人民。原文出處：快新聞／說好顧民生？藍白卡總預算排彈劾總統案 王定宇批「傷害國安」 更多民視新聞報導綠批立院函文救高虹安! 韓國瑜喊:會給大家答案輿論戰進化了？傳解放軍「買網紅攻擊台灣」 王定宇：殺傷力恐更強中國認知戰「明確分工體系」曝光！綠委驚喊：親共媒體也會幫忙民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
美韓核潛艦有進度！北韓怒發金正恩視察軍武照回應 朝鮮核潛艦規模可觀 美韓合作追得上？ 核潛艦計畫4大難關 南韓防衛角色擴大 攜手印太抗中｜全球聊天室｜#鏡新聞
南北韓對峙始終是印太地區的高度敏感議題。北韓持續強化核武與飛彈能力，南韓與印太盟友長期處於戒備狀態。南韓總統李在明雖然主張重啟對話，但平壤未展現善意，反而加速軍事擴張，迫使首爾同步強化威懾。 美韓因此深化安全合作，美方除派遣核動力攻擊潛艦停靠釜山，更與南韓就共同打造核動力潛艦達成初步共識。北韓也隨即發布領導人金正恩視察核潛艦與擴大軍火生產的消息，展現對抗姿態。儘管北韓裝備老舊，但潛艦數量龐大，對南韓構成實質威脅。 同時，美韓核潛艦合作也面臨技術、核燃料與區域情勢平衡的等等挑戰。朝鮮半島局勢已牽動美中戰略角力，並深刻影響印太安全平衡。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGM 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 493
宣布斷5年婚！小煜爆「常喝醉回家愛玩越界」 前妻首公布離婚主因了
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，事後小煜經紀人以8字表示：｢不實報導，不予回應。如今面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」並公開離婚主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 138
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 18 小時前 ・ 12
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 28
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 34
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 225
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 70
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
看好中國棒球發展卻遭「死亡威脅」！周思齊「硬起來」報警提告遏止網路霸凌
體育中心／綜合報導中信兄弟退役球星周思齊，目前擔任世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，他在日前公開表達對於「中國發展城市棒球聯賽」持正面態度，但卻受到網友在社群上發布不實指控甚至是「死亡威脅」，對此周思齊方面表示已經透過律師報案，未來也將依法追究相關法律責任。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 24
獨家公式揭密！台積電、鴻海本益比洩天機！黃世聰鐵口直斷：現在買最甜
台股多頭列車還沒停！《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析台股雙雄：台積電與鴻海的未來走勢。黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電（2330）在2奈米製程助攻下，明年上半年就有機會挑戰2,000元大關；而近期回檔的鴻海（2317），在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 111